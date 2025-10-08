Videojuegos

Roblox Códigos de RIVALS (Octubre 2025)

Canjea los códigos activos de RIVALS en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Roblox Rivals Pantalla de victoria

RIVALS es uno de los shooters competitivos más destacados de Roblox, combinando mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas. Si estás buscando mejorar tu inventario sin gastar Robux, los códigos en RIVALS en Roblox te permitirán conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.

Cómo canjear códigos en RIVALS

Roblox Rivals Codigos activos

Sigue estos pasos dentro de RIVALS para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre RIVALS en Roblox.
  2. En el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona Rewards
  3. Baja hasta la opción Redeem a Code
  4. Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
  5. Presiona Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de RIVALS

Roblox Rivals Pantalla de victoria

Última actualización Octubre 8/2025

  • BESTSHOOTERGAME – RIA25 Award Charm
  • COMMUNITY17 – x1 Arma aleatoria
  • BONUS – 1 Llave
  • BOOST – 1 Llave
  • roblox_rtc – 5 Llaves

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox Códigos de RIVALS (Octubre 2025)
Roblox Códigos de Mugen (Octubre 2025)
Roblox – Códigos de Plants vs Brainrots (Octubre…
Roblox códigos de 99 Noches en el bosque…
Roblox Forsaken – Cómo jugar con Noli
Roblox Prospecting! – Guía para principiantes
Ubisoft habría cancelado otro Assassin’s Creed desarrollado en Estados Unidos por miedo a una controversia
2XKO: cómo funciona la monetización y desbloquear a los personajes gratis
¿Qué van a mostrar en la presentación del Fallout Day? Fecha, hora, cómo ver en vivo y más detalles
Los juegos que llegan y se van de Game Pass (octubre de 2025)
Tendremos nuevo contenido y sorpresas en Clair Obscur: Expedition 33 para celebrar las 5 millones de copias vendidas
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Ubisoft habría cancelado otro Assassin’s Creed desarrollado en Estados Unidos por miedo a una controversia
No hay comentarios

Lo último

Esports World Cup (EWC) 2026: estos son los primeros 20 juegos confirmados
Esports
Fortnite confirma colaboraciones con Doja Cat, Scooby Doo, Scream y R.E.P.O.
Videojuegos
Scurge: Hive resurge para plataformas actuales desde sus días en GBA y DS
Videojuegos
Nintendo anuncia una gira por centros comerciales de Latinoamérica para la temporada navideña, conoce en qué países
Videojuegos