Roblox códigos de Rivals / Rivales (abril 2026)

Rivals / Rivales es uno de los ‘shooters’ competitivos más destacados de Roblox, combinando mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas. Si estás buscando mejorar tu inventario sin gastar Robux, los códigos en Rivals / Rivales en Roblox te permitirán conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.

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Cómo canjear códigos en Rivals / Rivales

Sigue estos pasos dentro de Rivals / Rivales para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Sigue al grupo del desarrollador aquí. Abre Rivals / Rivales en Roblox. En el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona Rewards Baja hasta la opción Redeem a Code Escribe el código exactamente como aparece en la lista. Presiona Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de Rivals / Rivales

Última actualización: 2 de abril 2026

FREE166 – 3x llaves

– 3x llaves COMMUNITY22 : 1 envoltura comunitaria

: 1 envoltura comunitaria FREE160 : 3 Llaves

: 3 Llaves COMMUNITY21 – un arma al azar – nuevo

– un arma al azar – FREE151 – 3x Llaves – nuevo

– 3x Llaves – ELBILLUG – Nada

– Nada BONUS – 1x Llave

– 1x Llave BOOST – 1x Llave

– 1x Llave ROBLOX_RTC – 5x Llaves

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.