Roblox códigos de Rivals / Rivales (abril 2026)

Rivals / Rivales es uno de los ‘shooters’ competitivos más destacados de Roblox, combinando mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas. Si estás buscando mejorar tu inventario sin gastar Robux, los códigos en Rivals / Rivales en Roblox te permitirán conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.
Cómo canjear códigos en Rivals / Rivales
Sigue estos pasos dentro de Rivals / Rivales para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Sigue al grupo del desarrollador aquí.
- Abre Rivals / Rivales en Roblox.
- En el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona Rewards
- Baja hasta la opción Redeem a Code
- Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
- Presiona Redeem para reclamar tu recompensa al instante.
Códigos activos de Rivals / Rivales
Última actualización: 2 de abril 2026
- FREE166 – 3x llaves
- COMMUNITY22: 1 envoltura comunitaria
- FREE160: 3 Llaves
- COMMUNITY21 – un arma al azar – nuevo
- FREE151 – 3x Llaves – nuevo
- ELBILLUG – Nada
- BONUS – 1x Llave
- BOOST – 1x Llave
- ROBLOX_RTC – 5x Llaves
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.
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