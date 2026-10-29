Roblox códigos de Rivals / Rivales (noviembre 2026)

Rivals / Rivales es uno de los ‘shooters’ competitivos más destacados de Roblox, combinando mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas. Si estás buscando mejorar tu inventario sin gastar Robux, los códigos en Rivals / Rivales en Roblox te permitirán conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.

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Cómo canjear códigos en Rivals / Rivales

Sigue estos pasos dentro de Rivals / Rivales para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Sigue al grupo del desarrollador aquí. Abre Rivals / Rivales en Roblox. En el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona Rewards Baja hasta la opción Redeem a Code Escribe el código exactamente como aparece en la lista. Presiona Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de Rivals / Rivales de noviembre de 2026

Última actualización: 29 de octubre 2026

COMMUNITY27: 1 Envoltura de la comunidad (nuevo)

1 Envoltura de la comunidad FREE202: 3 Llaves (nuevo)

3 Llaves BACK2BACK: Amuleto RIA26 para el mejor tirador (todas las armas)

Amuleto RIA26 para el mejor tirador (todas las armas) NOSNIYGAMESONTOP: RIA26 Mejor Emote de Estudio

RIA26 Mejor Emote de Estudio BONUS: 1 Llave

1 Llave BOOST: 1 Llave

1 Llave roblox_rtc: 5 Llaves

5 Llaves ELBILLUG: Nada (código de broma, es GULLIBLE escrito al revés)

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.