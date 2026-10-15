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Roblox códigos de Rivals / Rivales (octubre 2026)

Canjea los códigos activos de Rivals en Roblox.

Juan Diego Mejia
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Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Códigos activos de RIVALS

Rivals / Rivales es uno de los ‘shooters’ competitivos más destacados de Roblox, combinando mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas. Si estás buscando mejorar tu inventario sin gastar Robux, los códigos en Rivals / Rivales en Roblox te permitirán conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.

Cómo canjear códigos en Rivals / Rivales

Roblox Rivals Codigos activos

Sigue estos pasos dentro de Rivals / Rivales para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  1. Sigue al grupo del desarrollador aquí.
  2. Abre Rivals / Rivales en Roblox.
  3. En el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona Rewards
  4. Baja hasta la opción Redeem a Code
  5. Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
  6. Presiona Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de Rivals / Rivales de octubre de 2026

Códigos activos de RIVALS

Última actualización: 15 de octubre 2026

  • FREE200: 3 Llaves (Nuevo)
  • COMMUNITY26: x1 Envoltorio de la comunidad (Nuevo)
  • BACK2BACK: Amuleto RIA26 Mejor Juego de Disparos (Todas las armas, Nuevo)
  • NOSNIYGAMESONTOP: Emote RIA26 Mejor Estudio (Nuevo)
  • BONUS: 1 Llave
  • BOOST: 1 Llave
  • roblox_rtc: 5 Llaves
  • ELBILLUG: Nada (código de broma, es GULLIBLE escrito al revés)

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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