Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)

Sobrevive a los Backrooms es un juego de terror y supervivencia en Roblox donde debes saquear recursos y fabricar equipo para sobrevivir a los horrores de los espacios liminales. Puedes jugar con tus amigos y cooperar para crear una base impenetrable y sobrevivir a las incontables noches. Cuando el equipo no es suficiente, necesitarás clases para volverte más fuerte. Usa los códigos de Sobrevive a los Backrooms para obtener esmeraldas gratis en el juego. Necesitarás estas esmeraldas para desbloquear clases.

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Cómo canjear códigos de Sobrevive a los Backrooms

Para canjear los códigos de Sobrevive a los Backrooms, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre Sobrevive a los Backrooms en Roblox.

Selecciona la opción «Códigos» en la parte izquierda de la pantalla.

Introduce un código válido en el cuadro «Escribe el código aquí».

Haz clic en «Reclamar» para obtener las recompensas.

Última actualización: 31 de julio 2026

Nuevos códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)

SALIMBRADLEY: 7 Esmeraldas

Códigos caducados de Sobrevive a los Backrooms

Actualmente no hay códigos caducados para esta experiencia de Roblox.

Mientras llegan nuevos códigos para Sobrevive a los Backrooms, prueba los códigos de otras experiencias en Roblox como 99 noches en el bosque, Anime Fighting Simulator, FNAF: Eternal Nights, The Forge, Blue Lock: Rivals, Juego de boxeo sin título y Campos de batalla de frutas, entre otros.