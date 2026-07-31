Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)

Sobrevive a los Backrooms es un juego de terror y supervivencia en Roblox donde debes saquear recursos y fabricar equipo para sobrevivir a los horrores de los espacios liminales. Puedes jugar con tus amigos y cooperar para crear una base impenetrable y sobrevivir a las incontables noches. Cuando el equipo no es suficiente, necesitarás clases para volverte más fuerte. Usa los códigos de Sobrevive a los Backrooms para obtener esmeraldas gratis en el juego. Necesitarás estas esmeraldas para desbloquear clases.
Cómo canjear códigos de Sobrevive a los Backrooms
Para canjear los códigos de Sobrevive a los Backrooms, solo tienes que seguir estos pasos:
- Abre Sobrevive a los Backrooms en Roblox.
- Selecciona la opción «Códigos» en la parte izquierda de la pantalla.
- Introduce un código válido en el cuadro «Escribe el código aquí».
- Haz clic en «Reclamar» para obtener las recompensas.
Última actualización: 31 de julio 2026
Nuevos códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
SALIMBRADLEY: 7 Esmeraldas
Códigos caducados de Sobrevive a los Backrooms
Actualmente no hay códigos caducados para esta experiencia de Roblox.
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