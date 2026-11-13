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Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (noviembre 2026)

Cuidado con dar la espalda.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Sobrevive a los Backrooms es un juego de terror y supervivencia en Roblox donde debes saquear recursos y fabricar equipo para sobrevivir a los horrores de los espacios liminales. Puedes jugar con tus amigos y cooperar para crear una base impenetrable y sobrevivir a las incontables noches. Cuando el equipo no es suficiente, necesitarás clases para volverte más fuerte. Usa los códigos de Sobrevive a los Backrooms para obtener esmeraldas gratis en el juego. Necesitarás estas esmeraldas para desbloquear clases.

Cómo canjear códigos de Sobrevive a los Backrooms

Para canjear los códigos de Sobrevive a los Backrooms, solo tienes que seguir estos pasos:

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  • Abre Sobrevive a los Backrooms en Roblox.
  • Selecciona la opción «Códigos» en la parte izquierda de la pantalla.
  • Introduce un código válido en el cuadro «Escribe el código aquí».
  • Haz clic en «Reclamar» para obtener las recompensas.
Roblox Sobrevive Backrooms códigos

Última actualización: 13 de noviembre 2026

Nuevos códigos de Sobrevive a los Backrooms (noviembre 2026)

  • SALIMBRADLEY: 7 Esmeraldas (nuevo)

Códigos caducados de Sobrevive a los Backrooms

Actualmente no hay códigos caducados para esta experiencia de Roblox.

Mientras llegan nuevos códigos para Sobrevive a los Backrooms, prueba los códigos de otras experiencias en Roblox como 99 noches en el bosque, Anime Fighting Simulator, FNAF: Eternal Nights, The Forge, Blue Lock: Rivals, Juego de boxeo sin título y Campos de batalla de frutas, entre otros.

🧊

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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