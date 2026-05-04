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Roblox códigos de Super Soldados (mayo 2026)

Estos son todos los códigos y las recompensas que otorgan para Super Soldados de Casix Interactive en Roblox.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Super Soldados es una experiencia de acción dentro de la plataforma Roblox que integra mecánicas de combate rápido, gestión de recursos y exploración mediante jetpacks; todo muy al estilo de la franquicia Just Cause. El objetivo principal del juego es la infiltración y destrucción de bases enemigas para obtener recursos que permitan mejorar el equipamiento del usuario. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores de Super Soldados suelen distribuir códigos promocionales que otorgan objetos o moneda del juego.

Ultima actualización viernes 4 de mayo de 2026.

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Códigos activos para Super Soldados (mayo 2026)

Roblox códigos de Super Soldados (marzo 2026)

A continuación, les compartimos una lista actualizada de códigos disponibles para su uso inmediato. Se recomienda a los jugadores ingresarlos exactamente como aparecen para asegurar su funcionamiento:

  • 123_S3P3R_S014I3RS: 1 Restaurador, 1 Botiquín, 25,000 de dinero – nuevo
  • 505: 505 de dinero y 505 Engranajes – nuevo
  • FR33STU77: Potenciador de dinero x2 y Potenciador de engranajes x2

Es importante señalar que estos códigos tienen una validez temporal. Si un código no funciona, puede deberse a que ha expirado o a que se ha ingresado de forma incorrecta. Adicionalmente, como es obligatorio ingresar al Discord oficial de Super Soldados para obtener las recompensas, les contamos que en el Casix Interactive también brinda a los jugadores la oportunidad de obtener objetos u otras recompensas para el juego.

¿Cómo canjear códigos en Super Soldados (Super Soldiers)?

¿Cómo canjear códigos en Super Soldados?

Para canjear códigos en Super Soldados, debes seguir estos pasos dentro de Roblox:

  1. Ingresar al Discord oficial de Super Soldiers
  2. Iniciar el juego: acceder a Super Soldados desde la aplicación o sitio web de Roblox.
  3. Localizar el menú: Una vez dentro de la experiencia debe identificar el icono de un pájaro azul ubicado en el margen izquierdo de la pantalla.
  4. Ingresar el código: en la ventana emergente, escriba o pegue el código en el campo de texto correspondiente.
  5. Confirmar: presione la tecla Enter en su teclado para recibir las bonificaciones en su inventario o balance de cuenta.
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