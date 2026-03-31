Roblox: Códigos de The Forge (La Forja) para abril de 2026

The Forge es un RPG/simulador de monería que ganó mucha popularidad en Roblox en 2025 y todavía cuenta con muchos jugadores, así que vamos a compartir los códigos válidos para este juego en el mes de abril de 2026 y obtener unos cuantos ‘rerolls’ que les serán de ayuda.

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Para redimir los códigos en The Forge deben seguir los siguientes pasos:

Abre The Forge en Roblox.

En la parte superior selecciona configuración y baja a la sección ‘Codes’.

Escribe el código exactamente como aparece.

Pulsa ‘Redeem’ para recibir tu recompensa al instante.

Última actualización: 31 de marzo de 2026.

1BVISITS – 10x Rerolls

10x Rerolls FORGEWEEKENDS2 – 15x Rerolls

– 15x Rerolls FORGEWEEKENDS3 – 15x Rerolls

Ten en cuenta que estos para The Forge (La Forja) en Roblox expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.