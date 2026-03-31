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Roblox: Códigos de The Forge (La Forja) para abril de 2026

A forjar que el mundo se va a acabar.

Julian Ramirez
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The Forge es un RPG/simulador de monería que ganó mucha popularidad en Roblox en 2025 y todavía cuenta con muchos jugadores, así que vamos a compartir los códigos válidos para este juego en el mes de abril de 2026 y obtener unos cuantos ‘rerolls’ que les serán de ayuda.

Para redimir los códigos en The Forge deben seguir los siguientes pasos:

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  • Abre The Forge en Roblox.
  • En la parte superior selecciona configuración y baja a la sección ‘Codes’.
  • Escribe el código exactamente como aparece.
  • Pulsa ‘Redeem’ para recibir tu recompensa al instante.
Roblox Códigos de The Forge

Última actualización: 31 de marzo de 2026.

  • 1BVISITS – 10x Rerolls
  • FORGEWEEKENDS2 – 15x Rerolls
  •  FORGEWEEKENDS3 – 15x Rerolls

Ten en cuenta que estos para The Forge (La Forja) en Roblox expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

🔥

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Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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