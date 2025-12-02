Videojuegos

Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)

Canjea todos los códigos activos de The Forge en Roblox.

Roblox The Forge Códigos Activos

The Forge es un nuevo juego en Roblox que esta ganando rápida popularidad entre la comunidad, este RPG-simulador se centra en un mundo de aventuras al rededor de la minería, buscando minerales raros y exóticos que le permitan forjar armas especiales, armaduras, runas, etc. para así completar misiones, enfrentarse a enemigos y jugar con amigos. si buscas avanzar rápido los códigos pueden darte una ventaja frente al resto de jugadores. A continuación te mostramos como canjearlos y los códigos activos actualmente

Cómo canjear códigos en The Forge

Sigue estos pasos dentro de The Forge para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  • Abre The Forge en Roblox.
  • En la parte superior selecciona configuración y baja a la sección codes.
  • Escribe el código exactamente como aparece.
  • Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de The Forge

Última actualización: Diciembre 2/2025

  • POSTRELEASEQNA – 1× Reroll
  • BETARELEASE! – 2× Reroll
  • 5KLIKES – 1× Miner Totem y 2× Reroll
  • SORRYFORSHUTDOWN – 5x Rerroll

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Roblox Códigos de Uma Racing (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Ants Empire (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar…
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
