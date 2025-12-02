Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)

The Forge es un nuevo juego en Roblox que esta ganando rápida popularidad entre la comunidad, este RPG-simulador se centra en un mundo de aventuras al rededor de la minería, buscando minerales raros y exóticos que le permitan forjar armas especiales, armaduras, runas, etc. para así completar misiones, enfrentarse a enemigos y jugar con amigos. si buscas avanzar rápido los códigos pueden darte una ventaja frente al resto de jugadores. A continuación te mostramos como canjearlos y los códigos activos actualmente
Cómo canjear códigos en The Forge
Sigue estos pasos dentro de The Forge para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre The Forge en Roblox.
- En la parte superior selecciona configuración y baja a la sección codes.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de The Forge
Última actualización: Diciembre 2/2025
- POSTRELEASEQNA – 1× Reroll
- BETARELEASE! – 2× Reroll
- 5KLIKES – 1× Miner Totem y 2× Reroll
- SORRYFORSHUTDOWN – 5x Rerroll
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.