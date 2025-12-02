Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)

The Forge es un nuevo juego en Roblox que esta ganando rápida popularidad entre la comunidad, este RPG-simulador se centra en un mundo de aventuras al rededor de la minería, buscando minerales raros y exóticos que le permitan forjar armas especiales, armaduras, runas, etc. para así completar misiones, enfrentarse a enemigos y jugar con amigos. si buscas avanzar rápido los códigos pueden darte una ventaja frente al resto de jugadores. A continuación te mostramos como canjearlos y los códigos activos actualmente

Cómo canjear códigos en The Forge

Sigue estos pasos dentro de The Forge para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre The Forge en Roblox.

En la parte superior selecciona configuración y baja a la sección codes.

Escribe el código exactamente como aparece.

Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de The Forge

Última actualización: Diciembre 2/2025

POSTRELEASEQNA – 1× Reroll

– 1× Reroll BETARELEASE ! – 2× Reroll

! – 2× Reroll 5KLIKES – 1× Miner Totem y 2× Reroll

– 1× Miner Totem y 2× Reroll SORRYFORSHUTDOWN – 5x Rerroll

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.