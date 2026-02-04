Videojuegos

Roblox Códigos de The Forge (febrero 2026)

Canjea todos los códigos activos de The Forge en Roblox.

Roblox The Forge Códigos Activos

The Forge es un juego en Roblox que se ganó una rápida popularidad entre la comunidad. Este RPG-simulador se centra en un mundo de aventuras alrededor de la minería, buscando minerales raros y exóticos que le permitan forjar armas especiales, armaduras, runas, etc. Para así completar misiones, enfrentarse a enemigos y jugar con amigos. Si buscas avanzar rápido, los códigos pueden darte una ventaja frente al resto de jugadores. A continuación te mostramos cómo canjearlos y los códigos activos actualmente.

Cómo canjear códigos en The Forge

Roblox Códigos de The Forge

Sigue estos pasos dentro de The Forge para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  • Abre The Forge en Roblox.
  • En la parte superior selecciona configuración y baja a la sección ‘Codes’.
  • Escribe el código exactamente como aparece.
  • Pulsa ‘Redeem’ para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de The Forge

Roblox The Forge Códigos Activos

Última actualización: 2 de febrero 2026

  • FORGEWEEKEND3! – 10 Rerolls.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

No hay comentarios

