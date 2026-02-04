Roblox Códigos de The Forge (febrero 2026)

The Forge es un juego en Roblox que se ganó una rápida popularidad entre la comunidad. Este RPG-simulador se centra en un mundo de aventuras alrededor de la minería, buscando minerales raros y exóticos que le permitan forjar armas especiales, armaduras, runas, etc. Para así completar misiones, enfrentarse a enemigos y jugar con amigos. Si buscas avanzar rápido, los códigos pueden darte una ventaja frente al resto de jugadores. A continuación te mostramos cómo canjearlos y los códigos activos actualmente.

Cómo canjear códigos en The Forge

Sigue estos pasos dentro de The Forge para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre The Forge en Roblox.

En la parte superior selecciona configuración y baja a la sección ‘Codes’.

Escribe el código exactamente como aparece.

Pulsa ‘Redeem’ para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de The Forge

Última actualización: 2 de febrero 2026

FORGEWEEKEND3! – 10 Rerolls.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.