Videojuegos

Roblox Códigos de The Forge (Noviembre 2025)

Canjea todos los códigos activos de The Forge en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Roblox The Forge

The Forge es un nuevo juego en Roblox que esta ganando rápida popularidad entre la comunidad, este RPG-simulador se centra en un mundo de aventuras al rededor de la minería, buscando minerales raros y exóticos que le permitan forjar armas especiales, armaduras, runas, etc. para así completar misiones, enfrentarse a enemigos y jugar con amigos. si buscas avanzar rápido los códigos pueden darte una ventaja frente al resto de jugadores. A continuación te mostramos como canjearlos y los códigos activos actualmente

Cómo canjear códigos en The Forge

Roblox Códigos de The Forge

Sigue estos pasos dentro de The Forge para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  • Abre The Forge en Roblox.
  • En la parte superior selecciona configuración y baja a la sección codes.
  • Escribe el código exactamente como aparece.
  • Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de The Forge

Roblox The Forge

Última actualización: Noviembre 26/2025

  • POSTRELEASEQNA – 1× Reroll
  • BETARELEASE! – 2× Reroll
  • 5KLIKES – 1× Miner Totem y 2× Reroll

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox Códigos de The Forge (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Anime Guardians (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Uma Racing (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (Noviembre 2025)
Avatar Legends: The Fighting Game, nuevo tráiler detalla los movimientos de pelea de Aang
Death Stranding 2: On The Beach ha sido clasificado para PC y será publicado por Sony
Qué hace cada Amiibo en Metroid Prime 4: Beyond
Black Friday: accesorios para Xbox Series recomendados con descuento para no dejar pasar
Estos son los juegos de PS Plus Essential en diciembre de 2025
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Avatar Legends: The Fighting Game, nuevo tráiler detalla los movimientos de pelea de Aang
No hay comentarios

Lo último

Tom y Jerry: La brújula mágica, una aventura a través del tiempo patrocinada por China
Cine y TV
Fecha y detalles de la actualización de Minecraft ‘Monturas del caos’
Videojuegos
Esta podría ser la historia de Hollow Knight 3 – los misterios de la Saviavida
Videojuegos
Cómo unirse a la beta cerrada de Spellcasters Chronicles
Videojuegos