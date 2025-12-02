Roblox Códigos de Uma Racing (Diciembre 2025)

Uma Racing es un juego de carreras en Roblox inspirado por la serie Umamusume: Pretty Derby (ウマ娘 プリティーダービー). En este juego no manejas autos, sino que compites corriendo, usando habilidades y mejorando tu personaje en cada partida. Si estás buscando avanzar más rápido, los códigos gratuitos te permiten acceder a cash extra para desbloquear mejoras antes que la mayoría. A continuación, te mostramos los códigos activos más recientes de Uma Racing y cómo canjearlos.
Cómo canjear códigos en Uma Racing
Sigue estos pasos dentro de Uma Racing para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Unete al grupo del desarrollador de Uma Racing Aqui.
- Abre Uma Racing en Roblox.
- En la parte inferior izquierda selecciona el botón Menú.
- En la interfaz que aparece, selecciona la ultima pestaña Codes.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Redeem para reclamar tu recompensa al instante.
Códigos activos de Uma Racing
Última actualización: Diciembre 2/2025
- QOLUPDATE– 2.500 Cash
- THREEUMASSOON – 1.500 Cash
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.