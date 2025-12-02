Roblox Códigos de Uma Racing (Diciembre 2025)

Uma Racing es un juego de carreras en Roblox inspirado por la serie Umamusume: Pretty Derby (ウマ娘 プリティーダービー). En este juego no manejas autos, sino que compites corriendo, usando habilidades y mejorando tu personaje en cada partida. Si estás buscando avanzar más rápido, los códigos gratuitos te permiten acceder a cash extra para desbloquear mejoras antes que la mayoría. A continuación, te mostramos los códigos activos más recientes de Uma Racing y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Uma Racing

Sigue estos pasos dentro de Uma Racing para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Unete al grupo del desarrollador de Uma Racing Aqui. Abre Uma Racing en Roblox. En la parte inferior izquierda selecciona el botón Menú. En la interfaz que aparece, selecciona la ultima pestaña Codes. Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de Uma Racing

Última actualización: Diciembre 2/2025

QOLUPDATE – 2.500 Cash

– 2.500 Cash THREEUMASSOON – 1.500 Cash

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.