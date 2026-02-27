Videojuegos

Roblox Códigos de Uma Racing (marzo 2026)

Canjea los códigos activos de Uma Racing en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 12 min
Códigos activos de Uma Racing

Uma Racing es un juego de carreras en Roblox inspirado por la serie Umamusume: Pretty Derby (ウマ娘 プリティーダービー). En este juego no manejas autos, sino que compites corriendo, usando habilidades y mejorando tu personaje en cada partida. Si estás buscando avanzar más rápido, los códigos gratuitos te permiten acceder a cash extra para desbloquear mejoras antes que la mayoría. A continuación, te mostramos los códigos activos más recientes de Uma Racing y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Uma Racing

Roblox Uma Racing Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Uma Racing para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  1. Unete al grupo del desarrollador de Uma Racing Aqui.
  2. Abre Uma Racing en Roblox.
  3. En la parte inferior izquierda selecciona el botón Menú.
  4. En la interfaz que aparece, selecciona la ultima pestaña Codes.
  5. Escribe el código exactamente como aparece.
  6. Pulsa Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de Uma Racing

Roblox Uma Racing Códigos

Última actualización: 26 de febrero 2026

  • LUNARNEWYEAR: 1500 dinero
  • FIXINGSOMETING: 500 dinero
  • HOLLONDELAYCMON: 3500 dinero
  • NEXTUMAISONEOFTHESPICATEAM: 1100 dinero
  • YAENO: 1000 dinero
  • CREEKGOOGOO: 500 dinero
  • SCARLET: 500 dinero
  • BESTMOBILEGAME: 750 dinero
  • FOLLOWMEME: Recompensas, debes seguir a ElSpeakerCuh en Roblox

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (marzo 2026)
 Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (marzo 2026)
Roblox Códigos de Fisch (Marzo 2026)
 Roblox Códigos de Fisch (Marzo 2026)
Roblox códigos de Baloncesto: Cero (marzo 2026)
 Roblox códigos de Baloncesto: Cero (marzo 2026)
Roblox Códigos de Hunty Zombie (marzo 2026)
 Roblox Códigos de Hunty Zombie (marzo 2026)
Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo 2026)
 Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo…
Roblox Códigos de The Forge (marzo 2026)
 Roblox Códigos de The Forge (marzo 2026)
Más de:
Roblox Roblox
Estos son los dos personajes de Stardew Valley con los que podremos casarnos en las versión 1.7
Guía de Resident Evil Requiem: cómo abrir el maletín de la oficina de S.T.A.R.S.
Guía de Resident Evil Requiem para resolver el puzzle de Barry y abrir el casillero de JoJo en la comisaria de Raccoon City
Figuras Amiibo de Grace y Leon de Resident Evil Requiem ya tienen fecha de salida
Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (marzo 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Fruit Battlegrounds Codes Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (marzo 2026)
Siguiente artículo Baki: guía de cómo ver y leer la obra de Keisuke Itagaki
No hay comentarios

Lo último

Baki: guía de cómo ver y leer la obra de Keisuke Itagaki
Anime y Manga
¡Felices 30 años Pokémon! Japón celebra con una amplia colección de ‘merchandising’ en los Pokémon Center
Cultura POP
Pie grande llegará a «aguar la fiesta» en la actualización Bosques profundos de Fallout 76
Videojuegos
Cómo atrapar todos los jabalíes dorados en God of War: Sons of Sparta
Videojuegos