Roblox Códigos de Uma Racing (marzo 2026)

Uma Racing es un juego de carreras en Roblox inspirado por la serie Umamusume: Pretty Derby (ウマ娘 プリティーダービー). En este juego no manejas autos, sino que compites corriendo, usando habilidades y mejorando tu personaje en cada partida. Si estás buscando avanzar más rápido, los códigos gratuitos te permiten acceder a cash extra para desbloquear mejoras antes que la mayoría. A continuación, te mostramos los códigos activos más recientes de Uma Racing y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Uma Racing

Sigue estos pasos dentro de Uma Racing para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Unete al grupo del desarrollador de Uma Racing Aqui. Abre Uma Racing en Roblox. En la parte inferior izquierda selecciona el botón Menú. En la interfaz que aparece, selecciona la ultima pestaña Codes. Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de Uma Racing

Última actualización: 26 de febrero 2026

LUNARNEWYEAR : 1500 dinero

: 1500 dinero FIXINGSOMETING : 500 dinero

: 500 dinero HOLLONDELAYCMON : 3500 dinero

: 3500 dinero NEXTUMAISONEOFTHESPICATEAM : 1100 dinero

: 1100 dinero YAENO : 1000 dinero

: 1000 dinero CREEKGOOGOO : 500 dinero

: 500 dinero SCARLET : 500 dinero

: 500 dinero BESTMOBILEGAME : 750 dinero

: 750 dinero FOLLOWMEME: Recompensas, debes seguir a ElSpeakerCuh en Roblox

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.