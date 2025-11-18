Videojuegos

Roblox Códigos de Uma Racing (Noviembre 2025)

Canjea los códigos activos de Uma Racing en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 11 min
Roblox Uma Racing Códigos

Uma Racing es un juego de carreras en Roblox inspirado por la serie Umamusume: Pretty Derby (ウマ娘 プリティーダービー). En este juego no manejas autos, sino que compites corriendo, usando habilidades y mejorando tu personaje en cada partida. Si estás buscando avanzar más rápido, los códigos gratuitos te permiten acceder a cash extra para desbloquear mejoras antes que la mayoría. A continuación, te mostramos los códigos activos más recientes de Uma Racing y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Uma Racing

Roblox Uma Racing Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Uma Racing para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  1. Unete al grupo del desarrollador de Uma Racing Aqui.
  2. Abre Uma Racing en Roblox.
  3. En la parte inferior izquierda selecciona el botón Menú.
  4. En la interfaz que aparece, selecciona la ultima pestaña Codes.
  5. Escribe el código exactamente como aparece.
  6. Pulsa Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de Uma Racing

Roblox Uma Racing Códigos

Última actualización: Noviembre 18/2025

  • RELEASECUH– 1.500 Cash
  • MBFORANOTHERDELAYBRO– 2.500 Cash
  • UFFUEWANTTOMATO– 1.000 Cash
  • FIRSTBUGFIX– 1.500 Cash
  • THANKFORSUPPORTIN– 4.500 Cash
  • FIFTYTHOUSANDLIKES– 3.000 Cash
  • IOOKMEMBERS– 3.000 Cash

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox Códigos de Uma Racing (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Ants Empire(Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Pass the Bomb (Noviembre 2025)
Among Us tiene una colaboración con Stardew Valley y ya está disponible gratis
Creador de Megabonk rechazó su nominación a The Game Awards
Xbox Partner Preview: fecha y hora del evento con los anuncios de fin de año
Podemos jugar Battlefield 6 gratis durante una semana completa (noviembre 2025)
Los juegos que llegan y se van de Game Pass en la segunda mitad de noviembre de 2025
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Witch Hat Atelier: el nuevo tráiler revela en qué mes es el estreno del anime
No hay comentarios

Lo último

Witch Hat Atelier: el nuevo tráiler revela en qué mes es el estreno del anime
Anime y Manga
Fechas, horarios y cómo ver el Campeonato Pokémon de Latinoamérica 2025
Esports
Vendetta es el nuevo personaje de Overwatch 2: fecha de su prueba gratis y cuándo llega al juego
Videojuegos
Karol G y el ilustrador de Final Fantasy, Yoshitaka Amano: la colaboración que no esperábamos
Cultura POP