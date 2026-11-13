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Roblox Códigos de Uma Racing (noviembre 2026)

Canjea los códigos activos de Uma Racing en Roblox.

Cesar SalcedoJuan Diego Mejia
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Cesar Salcedo
Juan Diego Mejia
Lectura de 11 min
Códigos activos de Uma Racing

Uma Racing es un juego de carreras en Roblox inspirado por la serie Umamusume: Pretty Derby (ウマ娘 プリティーダービー). En este juego no manejas autos, sino que compites corriendo, usando habilidades y mejorando tu personaje en cada partida. Si estás buscando avanzar más rápido, los códigos gratuitos te permiten acceder a cash extra para desbloquear mejoras antes que la mayoría. A continuación, te mostramos los códigos activos más recientes de Uma Racing y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Uma Racing

Roblox Uma Racing Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Uma Racing para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  1. Unete al grupo del desarrollador de Uma Racing aquí.
  2. Abre Uma Racing en Roblox.
  3. En la parte inferior izquierda selecciona el botón Menú.
  4. En la interfaz que aparece, selecciona la ultima pestaña Codes.
  5. Escribe el código exactamente como aparece.
  6. Pulsa Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos para Uma Racing en noviembre de 2026

Roblox Uma Racing Códigos

Última actualización: 13 de noviembre del 2026

  • SORRYDELAY: 2x monedas por 15 minutos (nuevo)
  • HALLOWEENUPD: 2000 monedas (nuevo)
  • RICEMASTERY: 2x de experiencia por 15 minutos (nuevo)

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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