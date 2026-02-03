Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Febrero 2026)

Untitled Boxing Game es uno de los juegos de boxeo PvP más populares de Roblox, conocido por su combate rápido, estilos de pelea variados y un sistema de progresión basado en giros (spins) para obtener estilos nuevos. El juego destaca por ser completamente gratis sin ventajas de pago, permitiendo a todos los jugadores mejorar únicamente mediante práctica, giros y dinero dentro del juego. Si quieres obtener más spins o dinero rápidamente, los desarrolladores publican códigos que otorgan recompensas gratuitas para progresar con ventaja. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Untitled Boxing Game

Sigue estos pasos dentro de Untitled Boxing Game para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Untitled Boxing Game en Roblox .

. En el menú izquierdo de la pantalla selecciona la opción códigos.

selecciona la opción códigos. Escribe el código exactamente como aparece .

. Pulsa Redeem para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Untitled Boxing Game

Última actualización: Enero 7/2026

supernova: 20 giros de la suerte

berto: 5 giros de la suerte

nanomachines: 5 giros de la suerte

adrenaline: 10 giros gratis

chimera: 20 tiradas gratis

machinelove: 5 tiradas de la suerte

justtakethecash: 9999 en efectivo

morespinswhynot: 15 tiradas gratis

ubgliveson: 14 giros de la suerte

whitecash: 14 999 en efectivo

vexthegoat: 15 giros gratis

bringus: 10 giros gratis

teleport: 3 giros gratis

pocketchange: 2000 en efectivo

greenscreen: mapa gratis

dualemotes: emote gratis

freeemoteforall: emote gratis

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.