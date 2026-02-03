Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Febrero 2026)

Untitled Boxing Game es uno de los juegos de boxeo PvP más populares de Roblox, conocido por su combate rápido, estilos de pelea variados y un sistema de progresión basado en giros (spins) para obtener estilos nuevos. El juego destaca por ser completamente gratis sin ventajas de pago, permitiendo a todos los jugadores mejorar únicamente mediante práctica, giros y dinero dentro del juego. Si quieres obtener más spins o dinero rápidamente, los desarrolladores publican códigos que otorgan recompensas gratuitas para progresar con ventaja. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.
Cómo canjear códigos en Untitled Boxing Game
Sigue estos pasos dentro de Untitled Boxing Game para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre Untitled Boxing Game en Roblox.
- En el menú izquierdo de la pantalla selecciona la opción códigos.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Redeem para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos de Untitled Boxing Game
Última actualización: Enero 7/2026
- supernova: 20 giros de la suerte
- berto: 5 giros de la suerte
- nanomachines: 5 giros de la suerte
- adrenaline: 10 giros gratis
- chimera: 20 tiradas gratis
- machinelove: 5 tiradas de la suerte
- justtakethecash: 9999 en efectivo
- morespinswhynot: 15 tiradas gratis
- ubgliveson: 14 giros de la suerte
- whitecash: 14 999 en efectivo
- vexthegoat: 15 giros gratis
- bringus: 10 giros gratis
- teleport: 3 giros gratis
- pocketchange: 2000 en efectivo
- greenscreen: mapa gratis
- dualemotes: emote gratis
- freeemoteforall: emote gratis
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.