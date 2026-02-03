Videojuegos

Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Febrero 2026)

Canjea todos los códigos activos de Untitled Boxing Game en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Untitled Boxing Game Códigos

Untitled Boxing Game es uno de los juegos de boxeo PvP más populares de Roblox, conocido por su combate rápido, estilos de pelea variados y un sistema de progresión basado en giros (spins) para obtener estilos nuevos. El juego destaca por ser completamente gratis sin ventajas de pago, permitiendo a todos los jugadores mejorar únicamente mediante práctica, giros y dinero dentro del juego. Si quieres obtener más spins o dinero rápidamente, los desarrolladores publican códigos que otorgan recompensas gratuitas para progresar con ventaja. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Untitled Boxing Game

Roblox Untitled Boxing Game Codigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Untitled Boxing Game para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  • Abre Untitled Boxing Game en Roblox.
  • En el menú izquierdo de la pantalla selecciona la opción códigos.
  • Escribe el código exactamente como aparece.
  • Pulsa Redeem para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Untitled Boxing Game

Roblox Untitled Boxing Game Códigos

Última actualización: Enero 7/2026

  • supernova: 20 giros de la suerte
  • berto: 5 giros de la suerte
  • nanomachines: 5 giros de la suerte
  • adrenaline: 10 giros gratis
  • chimera: 20 tiradas gratis
  • machinelove: 5 tiradas de la suerte
  • justtakethecash: 9999 en efectivo
  • morespinswhynot: 15 tiradas gratis
  • ubgliveson: 14 giros de la suerte
  • whitecash: 14 999 en efectivo
  • vexthegoat: 15 giros gratis
  • bringus: 10 giros gratis
  • teleport: 3 giros gratis
  • pocketchange: 2000 en efectivo
  • greenscreen: mapa gratis
  • dualemotes: emote gratis
  • freeemoteforall: emote gratis
  • Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)
 Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Febrero 2026)
 Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Febrero 2026)
Roblox Códigos de RIVALS (Febrero 2026)
 Roblox Códigos de RIVALS (Febrero 2026)
Roblox códigos de 99 Noches en el bosque (Febrero 2026)
 Roblox códigos de 99 Noches en el bosque…
Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (febrero 2026)
 Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (febrero…
Roblox códigos activos de Anime Eternal (febrero 2026)
 Roblox códigos activos de Anime Eternal (febrero 2026)
Más de:
Roblox Roblox
Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)
Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero de 2026 – Así lucen sus skins y objetos cosméticos
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Febrero 2026)
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (Febrero 2026)
Fecha y novedades de ‘Ruptura’, la temporada 29 de Apex Legends
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Blue Lock Rivals Intro Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Febrero 2026)
Siguiente artículo Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero de 2026 – Así lucen sus skins y objetos cosméticos
No hay comentarios

Lo último

La próxima consola portátil de Anbernic se inspira en PS Vita y se llama RG Vita
Tecnología
Habrá una presentación especial para celebrar los nueve años de Nier: Automata y los fans esperan noticias sobre un nuevo juego
Videojuegos
El modo 5c5 de Highguard ahora es permanente
Videojuegos
Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en febrero de 2026
Videojuegos