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Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Marzo 2026)

Canjea todos los códigos activos de Untitled Boxing Game en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min

Untitled Boxing Game es uno de los juegos de boxeo PvP más populares de Roblox, conocido por su combate rápido, estilos de pelea variados y un sistema de progresión basado en giros (spins) para obtener estilos nuevos. El juego destaca por ser completamente gratis sin ventajas de pago, permitiendo a todos los jugadores mejorar únicamente mediante práctica, giros y dinero dentro del juego. Si quieres obtener más spins o dinero rápidamente, los desarrolladores publican códigos que otorgan recompensas gratuitas para progresar con ventaja. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Untitled Boxing Game

Roblox Untitled Boxing Game Codigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Untitled Boxing Game para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  • Abre Untitled Boxing Game en Roblox.
  • En el menú izquierdo de la pantalla selecciona la opción códigos.
  • Escribe el código exactamente como aparece.
  • Pulsa Redeem para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Untitled Boxing Game (Marzo 2026)

Roblox Untitled Boxing Game Códigos

Última actualización: Febrero 23 de 2026

  • loveintheair – 5 Lucky Spins
  • lovefromubg – 5 Lucky Spins
  • whitecash – 14,999 Money
  • adrenaline – 10 Free Spins
  • vexthegoat – 15 Free Spins
  • dualemotes – Free Emote
  • justtakethecash – 9,999 Money

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

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Fuente: experiencia de Untitled Boxing Game en Roblox

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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