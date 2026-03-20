Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Marzo 2026)

Untitled Boxing Game es uno de los juegos de boxeo PvP más populares de Roblox, conocido por su combate rápido, estilos de pelea variados y un sistema de progresión basado en giros (spins) para obtener estilos nuevos. El juego destaca por ser completamente gratis sin ventajas de pago, permitiendo a todos los jugadores mejorar únicamente mediante práctica, giros y dinero dentro del juego. Si quieres obtener más spins o dinero rápidamente, los desarrolladores publican códigos que otorgan recompensas gratuitas para progresar con ventaja. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.
Cómo canjear códigos en Untitled Boxing Game
Sigue estos pasos dentro de Untitled Boxing Game para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre Untitled Boxing Game en Roblox.
- En el menú izquierdo de la pantalla selecciona la opción códigos.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Redeem para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos de Untitled Boxing Game (Marzo 2026)
Última actualización: Febrero 23 de 2026
- loveintheair – 5 Lucky Spins
- lovefromubg – 5 Lucky Spins
- whitecash – 14,999 Money
- adrenaline – 10 Free Spins
- vexthegoat – 15 Free Spins
- dualemotes – Free Emote
- justtakethecash – 9,999 Money
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.
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Fuente: experiencia de Untitled Boxing Game en Roblox