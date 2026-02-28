Videojuegos

Roblox códigos de Volleyball Legends (marzo 2026)

Canjea los códigos activos de Volleyball Legends en Roblox y consigue recompensas gratis para mejorar tu progreso en el juego.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Roblox Volleyball Legends Intro

Volleyball Legends es uno de los títulos deportivos que más ha crecido en Roblox en los últimos años, inspirado en el anime Haikyū!! Aquí juegas partidos intensos donde la coordinación y la estrategia son clave. Para apoyar a los jugadores, los desarrolladores publican códigos con recompensas gratuitas como giros de habilidad y estilos de juego. A continuación, encontrarás la lista actualizada de códigos activos y la guía para canjearlos.

Cómo canjear códigos en Volleyball Legends

Roblox Volleyball Legends Partido

Sigue estos pasos dentro de Volleyball Legends para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Entra al juego.
  2. Para poder canjear códigos necesitaras ser mínimo nivel 15.
  3. Abre el menú de tienda.
  4. Selecciona la pestaña inferior de Códigos.
  5. Escribe el código en la casilla de texto.
  6. Confirma para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Volleyball Legends

Roblox Volleyball Legends Códigos

Última actualización: 28 de febrero del 2026

  • UPDATE_59: 5 Giros de estilo de suerte
  • TAICHOU_2026: 5 Giros de estilo de suerte
  • DUELS: 5 Giros de estilo de suerte

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
No hay comentarios

