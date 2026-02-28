Roblox códigos de Volleyball Legends (marzo 2026)

Volleyball Legends es uno de los títulos deportivos que más ha crecido en Roblox en los últimos años, inspirado en el anime Haikyū!! Aquí juegas partidos intensos donde la coordinación y la estrategia son clave. Para apoyar a los jugadores, los desarrolladores publican códigos con recompensas gratuitas como giros de habilidad y estilos de juego. A continuación, encontrarás la lista actualizada de códigos activos y la guía para canjearlos.
Cómo canjear códigos en Volleyball Legends
Sigue estos pasos dentro de Volleyball Legends para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Entra al juego.
- Para poder canjear códigos necesitaras ser mínimo nivel 15.
- Abre el menú de tienda.
- Selecciona la pestaña inferior de Códigos.
- Escribe el código en la casilla de texto.
- Confirma para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de Volleyball Legends
Última actualización: 28 de febrero del 2026
- UPDATE_59: 5 Giros de estilo de suerte
- TAICHOU_2026: 5 Giros de estilo de suerte
- DUELS: 5 Giros de estilo de suerte
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.