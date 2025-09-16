Videojuegos

Roblox: códigos de Volleyball Legends (Septiembre 2025)

Canjea los códigos activos de Volleyball Legends en Roblox y consigue recompensas gratis para mejorar tu progreso en el juego.

Roblox Volleyball Legends Intro

Volleyball Legends es uno de los títulos deportivos que más ha crecido en Roblox en los últimos años, inspirado en el anime Haikyū!!. Aquí juegas partidos intensos donde la coordinación y la estrategia son clave. Para apoyar a los jugadores, los desarrolladores publican códigos con recompensas gratuitas como giros de habilidad y estilos de juego. A continuación, encontrarás la lista actualizada de códigos activos de Volleyball Legends y la guía para canjearlos.

Cómo canjear códigos en Volleyball Legends

Roblox Volleyball Legends Partido
  1. Entra al juego.
  2. Para poder canjear códigos necesitaras ser mínimo nivel 15.
  3. Abre el menú de tienda.
  4. Selecciona la pestaña inferior de Códigos.
  5. Escribe el código en la casilla de texto.
  6. Confirma para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Volleyball Legends

Roblox Volleyball Legends Códigos

Última actualización: Septiembre 16/2025

  • UPDATE_36 – 5 Giros con suerte de estilos.
  • 300K_CCU – 5 Giros con suerte de habilidad.
  • ANGRY_MAN – 5 Giros con suerte de estilos.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

