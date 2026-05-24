Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en junio de 2026

Diamantes para cocinar.

Julian Ramirez
Julian Ramirez
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Restaurant Tycoon 3, El simulador de administración de restaurantes de Roblox resultará más fácil y divertido con un poco más de Diamantes como los que podemos conseguir gratis gracias a esta lista actualizada de códigos para el mes de mayo de 2026.

¿Cuáles son los códigos activos para Restaurant Tycoon 3 en Roblox de mayo de 2026?

Códigos activos de Restaurant Tycoon 3

Última actualización: 24 de mayo de2026.

  • Cookin – 150 de dinero – nuevo
  • 01 – Trofeo janisjanis01, Póster janisjanis01, Estatua janisjanis01
  • Fulmoon – Trofeo FULMOON, Póster FULMOON, Estatua FULMOON
  • Photon – Trofeo Photon, Póster Photon, Estatua Photon
  • Santy22 – Trofeo Santy22, Póster Santy22, Estatua Santy22
  • Seniac – Trofeo Seniac, Póster Seniac, Estatua Seniac
  • Ultraweats – Trofeo Ultraw, Póster Ultraw, Estatua Ultraw
  • Vitolinocode – Trofeo VITOLINOBOSS, Póster VITOLINOBOSS, Estatua VITOLINOBOSS
  • Weirdblox – Trofeo Weirdblox, Póster Weirdblox, Estatua Weirdblox

Ten en cuenta que estos códigos de Restaurant Tycoon 3 expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

¿Cómo se reclaman o redimen los códigos de Restaurant Tycoon 3?

Para reclamar recompensas mediante códigos en esta experiencia sigan los siguientes pasos:

  1. Abre Restaurant Tycoon 3 en Roblox.
  2. En el menú inferior selecciona el botón Shop (Tienda).
  3. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Presiona Claim
Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.

Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
