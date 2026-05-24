Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en junio de 2026

Restaurant Tycoon 3, El simulador de administración de restaurantes de Roblox resultará más fácil y divertido con un poco más de Diamantes como los que podemos conseguir gratis gracias a esta lista actualizada de códigos para el mes de mayo de 2026.
¿Cuáles son los códigos activos para Restaurant Tycoon 3 en Roblox de mayo de 2026?
Última actualización: 24 de mayo de2026.
- Cookin – 150 de dinero – nuevo
- 01 – Trofeo janisjanis01, Póster janisjanis01, Estatua janisjanis01
- Fulmoon – Trofeo FULMOON, Póster FULMOON, Estatua FULMOON
- Photon – Trofeo Photon, Póster Photon, Estatua Photon
- Santy22 – Trofeo Santy22, Póster Santy22, Estatua Santy22
- Seniac – Trofeo Seniac, Póster Seniac, Estatua Seniac
- Ultraweats – Trofeo Ultraw, Póster Ultraw, Estatua Ultraw
- Vitolinocode – Trofeo VITOLINOBOSS, Póster VITOLINOBOSS, Estatua VITOLINOBOSS
- Weirdblox – Trofeo Weirdblox, Póster Weirdblox, Estatua Weirdblox
Ten en cuenta que estos códigos de Restaurant Tycoon 3 expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.
¿Cómo se reclaman o redimen los códigos de Restaurant Tycoon 3?
Para reclamar recompensas mediante códigos en esta experiencia sigan los siguientes pasos:
- Abre Restaurant Tycoon 3 en Roblox.
- En el menú inferior selecciona el botón Shop (Tienda).
- Desplázate hacia abajo hasta la sección de Códigos.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Presiona Claim
Más contenido de Roblox
Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.
Más de: