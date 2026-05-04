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Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en mayo de 2026

Diamantes para cocinar.

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Restaurant Tycoon 3, El simulador de administración de restaurantes de Roblox resultará más fácil y divertido con un poco más de Diamantes como los que podemos conseguir gratis gracias a esta lista actualizada de códigos para el mes de mayo de 2026.

¿Cuáles son los códigos activos para Restaurant Tycoon 3 en Roblox de mayo de 2026?

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Códigos activos de Restaurant Tycoon 3

Última actualización: 4 de mayo de 2026.

  • dineanddash: Obtén 250 de dinero – nuevo
  • star2: Obtén 10 diamantes
  • light26: Obtén 250 de dinero
  • diva: Obtén 250 de dinero
  • easter2026: Obtén 10 diamantes
  • cake3: Obtén 150 de dinero
  • frosting2: Obtén 5 diamantes
  • moon1: Obtén 10 diamantes
  • UltrawEats: Obtén el paquete Ultraw

Ten en cuenta que estos códigos de Restaurant Tycoon 3 expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

¿Cómo se reclaman o redimen los códigos de Restaurant Tycoon 3?

Para reclamar recompensas mediante códigos en esta experiencia sigan los siguientes pasos:

  1. Abre Restaurant Tycoon 3 en Roblox.
  2. En el menú inferior selecciona el botón Shop (Tienda).
  3. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Presiona Claim
🔥

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Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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