Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en mayo de 2026

Restaurant Tycoon 3, El simulador de administración de restaurantes de Roblox resultará más fácil y divertido con un poco más de Diamantes como los que podemos conseguir gratis gracias a esta lista actualizada de códigos para el mes de mayo de 2026.
¿Cuáles son los códigos activos para Restaurant Tycoon 3 en Roblox de mayo de 2026?
Última actualización: 4 de mayo de 2026.
- dineanddash: Obtén 250 de dinero – nuevo
- star2: Obtén 10 diamantes
- light26: Obtén 250 de dinero
- diva: Obtén 250 de dinero
- easter2026: Obtén 10 diamantes
- cake3: Obtén 150 de dinero
- frosting2: Obtén 5 diamantes
- moon1: Obtén 10 diamantes
- UltrawEats: Obtén el paquete Ultraw
Ten en cuenta que estos códigos de Restaurant Tycoon 3 expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.
¿Cómo se reclaman o redimen los códigos de Restaurant Tycoon 3?
Para reclamar recompensas mediante códigos en esta experiencia sigan los siguientes pasos:
- Abre Restaurant Tycoon 3 en Roblox.
- En el menú inferior selecciona el botón Shop (Tienda).
- Desplázate hacia abajo hasta la sección de Códigos.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Presiona Claim
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