Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en mayo de 2026

Restaurant Tycoon 3, El simulador de administración de restaurantes de Roblox resultará más fácil y divertido con un poco más de Diamantes como los que podemos conseguir gratis gracias a esta lista actualizada de códigos para el mes de mayo de 2026.

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¿Cuáles son los códigos activos para Restaurant Tycoon 3 en Roblox de mayo de 2026?

Última actualización: 4 de mayo de 2026.

dineanddash: Obtén 250 de dinero – nuevo

star2: Obtén 10 diamantes

light26: Obtén 250 de dinero

diva: Obtén 250 de dinero

easter2026: Obtén 10 diamantes

cake3: Obtén 150 de dinero

frosting2: Obtén 5 diamantes

moon1: Obtén 10 diamantes

UltrawEats: Obtén el paquete Ultraw

Ten en cuenta que estos códigos de Restaurant Tycoon 3 expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

¿Cómo se reclaman o redimen los códigos de Restaurant Tycoon 3?

Para reclamar recompensas mediante códigos en esta experiencia sigan los siguientes pasos:

Abre Restaurant Tycoon 3 en Roblox. En el menú inferior selecciona el botón Shop (Tienda). Desplázate hacia abajo hasta la sección de Códigos. Escribe el código exactamente como aparece. Presiona Claim

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.