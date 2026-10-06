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Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en octubre de 2026

Diamantes para cocinar.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Restaurant Tycoon 3, El simulador de administración de restaurantes de Roblox resultará más fácil y divertido con un poco más de Diamantes como los que podemos conseguir gratis gracias a esta lista actualizada de códigos para el mes de mayo de 2026.

¿Cuáles son los códigos activos para Restaurant Tycoon 3 en Roblox de octubre de 2026?

Códigos activos de Restaurant Tycoon 3

Última actualización: 6 de octubre de 2026.

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  • BikeRide: Consigue 100 de Dinero (nuevo)
  • bounce99: Impulso de 10 minutos (nuevo)
  • banana26: Consigue Recompensas Gratis (nuevo)
  • alora: Consigue 10 minutos de Multiplicador de Dinero
  • vivaldi: Consigue 400 de Dinero
  • relaxing9: Consigue 200 de Dinero
  • ube1: Consigue 5 Diamantes
  • rig2: Consigue 10 Diamantes
  • tiki7: Consigue 250 de Dinero
  • craig: Consigue 10 Diamantes
  • pizza123: Consigue 150 de Dinero
  • spoon3: Consigue 250 de Dinero
  • africa: Consigue 10 Diamantes
  • cookin: Consigue 150 de Dinero
  • dineanddash: Consigue 250 de Dinero
  • star2: Consigue 10 Diamantes
  • light26: Consigue 250 de Dinero
  • diva: Consigue 250 de Dinero
  • easter2026: Consigue 10 Diamantes
  • cake3: Consigue 150 de Dinero
  • frosting2: Consigue 5 Diamantes
  • moon1: Consigue 10 Diamantes
  • UltrawEats: Consigue el paquete Ultraw

Ten en cuenta que estos códigos de Restaurant Tycoon 3 expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

¿Cómo se reclaman o redimen los códigos de Restaurant Tycoon 3?

Para reclamar recompensas mediante códigos en esta experiencia sigan los siguientes pasos:

  1. Abre Restaurant Tycoon 3 en Roblox.
  2. En el menú inferior selecciona el botón Shop (Tienda).
  3. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Presiona Claim
🔥

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