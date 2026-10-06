Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en octubre de 2026

Restaurant Tycoon 3, El simulador de administración de restaurantes de Roblox resultará más fácil y divertido con un poco más de Diamantes como los que podemos conseguir gratis gracias a esta lista actualizada de códigos para el mes de mayo de 2026.
¿Cuáles son los códigos activos para Restaurant Tycoon 3 en Roblox de octubre de 2026?
Última actualización: 6 de octubre de 2026.
- BikeRide: Consigue 100 de Dinero (nuevo)
- bounce99: Impulso de 10 minutos (nuevo)
- banana26: Consigue Recompensas Gratis (nuevo)
- alora: Consigue 10 minutos de Multiplicador de Dinero
- vivaldi: Consigue 400 de Dinero
- relaxing9: Consigue 200 de Dinero
- ube1: Consigue 5 Diamantes
- rig2: Consigue 10 Diamantes
- tiki7: Consigue 250 de Dinero
- craig: Consigue 10 Diamantes
- pizza123: Consigue 150 de Dinero
- spoon3: Consigue 250 de Dinero
- africa: Consigue 10 Diamantes
- cookin: Consigue 150 de Dinero
- dineanddash: Consigue 250 de Dinero
- star2: Consigue 10 Diamantes
- light26: Consigue 250 de Dinero
- diva: Consigue 250 de Dinero
- easter2026: Consigue 10 Diamantes
- cake3: Consigue 150 de Dinero
- frosting2: Consigue 5 Diamantes
- moon1: Consigue 10 Diamantes
- UltrawEats: Consigue el paquete Ultraw
Ten en cuenta que estos códigos de Restaurant Tycoon 3 expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.
¿Cómo se reclaman o redimen los códigos de Restaurant Tycoon 3?
Para reclamar recompensas mediante códigos en esta experiencia sigan los siguientes pasos:
- Abre Restaurant Tycoon 3 en Roblox.
- En el menú inferior selecciona el botón Shop (Tienda).
- Desplázate hacia abajo hasta la sección de Códigos.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Presiona Claim
Más contenido de Roblox
Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.
Más de: