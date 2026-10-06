Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en octubre de 2026

Restaurant Tycoon 3, El simulador de administración de restaurantes de Roblox resultará más fácil y divertido con un poco más de Diamantes como los que podemos conseguir gratis gracias a esta lista actualizada de códigos para el mes de mayo de 2026.

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¿Cuáles son los códigos activos para Restaurant Tycoon 3 en Roblox de octubre de 2026?

Última actualización: 6 de octubre de 2026.

BikeRide: Consigue 100 de Dinero (nuevo)

Consigue 100 de Dinero bounce99: Impulso de 10 minutos (nuevo)

Impulso de 10 minutos banana26: Consigue Recompensas Gratis (nuevo)

Consigue Recompensas Gratis alora: Consigue 10 minutos de Multiplicador de Dinero

Consigue 10 minutos de Multiplicador de Dinero vivaldi: Consigue 400 de Dinero

Consigue 400 de Dinero relaxing9: Consigue 200 de Dinero

Consigue 200 de Dinero ube1: Consigue 5 Diamantes

Consigue 5 Diamantes rig2: Consigue 10 Diamantes

Consigue 10 Diamantes tiki7: Consigue 250 de Dinero

Consigue 250 de Dinero craig: Consigue 10 Diamantes

Consigue 10 Diamantes pizza123: Consigue 150 de Dinero

Consigue 150 de Dinero spoon3: Consigue 250 de Dinero

Consigue 250 de Dinero africa: Consigue 10 Diamantes

Consigue 10 Diamantes cookin: Consigue 150 de Dinero

Consigue 150 de Dinero dineanddash: Consigue 250 de Dinero

Consigue 250 de Dinero star2: Consigue 10 Diamantes

Consigue 10 Diamantes light26: Consigue 250 de Dinero

Consigue 250 de Dinero diva: Consigue 250 de Dinero

Consigue 250 de Dinero easter2026: Consigue 10 Diamantes

Consigue 10 Diamantes cake3: Consigue 150 de Dinero

Consigue 150 de Dinero frosting2: Consigue 5 Diamantes

Consigue 5 Diamantes moon1: Consigue 10 Diamantes

Consigue 10 Diamantes UltrawEats: Consigue el paquete Ultraw

Ten en cuenta que estos códigos de Restaurant Tycoon 3 expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

¿Cómo se reclaman o redimen los códigos de Restaurant Tycoon 3?

Para reclamar recompensas mediante códigos en esta experiencia sigan los siguientes pasos:

Abre Restaurant Tycoon 3 en Roblox. En el menú inferior selecciona el botón Shop (Tienda). Desplázate hacia abajo hasta la sección de Códigos. Escribe el código exactamente como aparece. Presiona Claim

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.