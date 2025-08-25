Roblox: ¿Cómo cambiar tu avatar?

Una de las características principales de Roblox es la posibilidad de cambiar y personalizar el avatar que uses en las diferentes experiencias desarrolladas dentro de la plataforma, manteniendo un estilo único que permita expresar la personalidad. Esto se logra con artículos gratuitos, objetos comprados con Robux y beneficios exclusivos de Roblox Premium.

¿Cómo cambiar la apariencia en Roblox?

Para cambiar la apariencia en Roblox tendremos varias opciones, unas con más opciones de personalización que otras.

Cambiar el personaje desde la página de Roblox

Para cambiar el personaje desde la página principal de Roblox necesitaremos seleccionar la opción “Avatar”, en la cual nos saldrá el personaje base de Roblox si no lo hemos cambiado antes. Aquí saldrán los diferentes ítems que se encuentren en la cuenta.

Para quitar o poner diferentes partes del cuerpo y prendas de vestir lo único que necesitaremos hacer es seleccionar o deseleccionar las diferentes partes del cuerpo que nos salgan en esta ventana. Se dispondrá de diferentes filtros para encontrar las partes específicas que estemos buscando cambiar o equipar.

Cambiar el personaje desde la aplicación de Roblox

Al cambiar las diferentes partes de nuestro personaje en la aplicación de Roblox se contará con mayor nivel de personalización, aparte de vista directa a la tienda de ropa, cuerpos, animaciones, etc. De Roblox.

Para esto necesitaremos abrir la aplicación de Roblox en el dispositivo, seleccionar la opción de “Avatar” y nos saldrá una ventana en la cual tendremos diferentes formas de vestir al personaje.

Si no quieres comprar nada en la tienda, puedes hacer clic en ‘Personalizar’ para usar los ítems que ya tengas, aquí aparecerán las diferentes combinaciones que hayamos guardado, aparte de poder cambiar el tamaño, ubicación y rotación de los diferentes artículos que tengamos en nuestro personaje

¿Cuáles son las opciones de personalización en Roblox?

Personajes : En Roblox podrás encontrar personajes completos o bundles (paquetes) ya armados y listos para usar. Estos son perfectos si quieres buscar un estilo completo ya definido.

: En Roblox podrás encontrar personajes completos o (paquetes) ya armados y listos para usar. Estos son perfectos si quieres buscar un estilo completo ya definido. Cabeza y cuerpo : Aquí puedes modificar las proporciones y rasgos del avatar : cambiar la cabeza, el tono de piel, los brazos, las piernas o mezclar piezas de distintos bundles que hayas comprado. Esto te permite experimentar y lograr combinaciones originales.

: Aquí puedes modificar las : cambiar la cabeza, el tono de piel, los brazos, las piernas o mezclar piezas de distintos bundles que hayas comprado. Esto te permite experimentar y lograr combinaciones originales. Ropa : en Roblox existen dos tipos de ropas, Ropa clásica y Ropa en capas. Ropa clásica (2D): se compone de pantalones (pants), camisas (shirts) y camisetas (T-shirts). Son texturas planas que se aplican sobre el cuerpo clásico del avatar. Las shirts son prendas completas, mientras que las T-shirts funcionan como estampados o imágenes que se superponen a la prenda base. Ropa en capas (Layered Clothing): ropa en 3D mucho más versátil, que se adapta automáticamente a la forma del avatar (clásico o moderno). Puedes colocar varias prendas una sobre otra y ajustar proporciones para que se adapten mejor a tu estilo.

: en Roblox existen dos tipos de ropas, Ropa clásica y Ropa en capas. Accesorios : Los accesorios, a diferencia de la ropa, son attachments que se colocan en posiciones específicas del cuerpo : sombreros, mochilas, alas, cascos, etc. No se adaptan como la ropa, pero sí puedes modificar su ubicación, tamaño y rotación desde la aplicación de Roblox.

: Los accesorios, a diferencia de la ropa, son attachments que : sombreros, mochilas, alas, cascos, etc. No se adaptan como la ropa, pero sí puedes modificar su ubicación, tamaño y rotación desde la aplicación de Roblox. Emotes : Son animaciones cortas que tu avatar puede ejecutar en cualquier momento dentro de una experiencia. Incluyen gestos como bailar, meditar o saludar. Los emotes funcionan con avatares R15 y dependen de la configuración del juego en el que te encuentres.

: Son que tu avatar puede ejecutar en cualquier momento dentro de una experiencia. Incluyen gestos como bailar, meditar o saludar. Los emotes funcionan con avatares R15 y dependen de la configuración del juego en el que te encuentres. Animaciones: A diferencia de los emotes, las animaciones afectan los movimientos básicos y permanentes del avatar: cómo camina, corre, nada, salta o se queda quieto. Puedes adquirirlas en paquetes completos o de manera individual.

¿Cómo conseguir ropa en Roblox?

En Roblox hay varias formas de conseguir ropa para tu avatar, desde artículos totalmente gratuitos hasta prendas exclusivas creadas por la comunidad.