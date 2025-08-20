Roblox Doors Piso 3: ¿Cómo pasar The Outdoors update?

Doors es uno de los juegos Survival horror más influyentes en Roblox desde su publicación en 2021. Actualmente trae consigo una actualización donde podemos dirigirnos a una nueva locación “The Outdoors”, un jardín abierto lleno de peligros y nuevas entidades.

¿Qué es The Outdoors en Doors?

Bramble deambulando por el jardín.

The Outdoors es el nuevo modo o mapa de juego en Doors introducido en su última actualización, en la cual se agrega el Piso 3 de Doors. A diferencia de los modos de juegos anteriores (el hotel, las minas y los Backrooms) en The Outdoors se podrá explorar espacios más abiertos y enredados, donde la visibilidad y los sonidos juegan un papel fundamental a la hora de sobrevivir a las diferentes entidades.

¿Cómo participar del evento?

Groundskeeper cortando a Mandrake

Para jugar en el nuevo mapa necesitaras entrar al lobby principal de juego y seleccionar la opción de The Outdoors permitiendo un máximo de 9 jugadores para desbloquear logros, si son más de 9 hasta un máximo de 50 no se podrán conseguir los logros del escenario.

El evento especial va desde el 10 de agosto hasta el 25 de agosto, después de esto se podrá acceder a este nuevo modo de juego buscando su entrada especial dentro del hotel o con la nueva moneda “Stardust” agregada en esta última actualización, la cual permite visitar directamente lugares especiales como The Rooms.

Entidades en The Outdoors y cómo superarlas

Mandrake

Mandrake

Mandrake o Mandrágora es una planta que nos podemos encontrar en The Outdoors, la cual saltara del pasto e ira gritando hacia nosotros. Cuando esta ataque tendremos que agarrarla y volverla a enterrar del hueco de donde salió. A la mandrágora le saldrá una raíz desde la parte de atrás la cual mostrara donde tiene que ser plantada.

Si se ignora la planta o se la tiene mucho tiempo en la mano esta nos matará. Mandrake tiene una interacción especial con Groundskeeper en la cual, si esta sale del suelo cuando Groundskeeper esta rondando, ira a cortarla y no será necesario enterrarla en el suelo.

Groundskeeper

Groundskeeper

Groundskeeper o jardinero es una de las entidades principales que podemos encontrar en The Outdoors. Groundskeeper es el encargado de esta zona, no le gusta que pisen su césped y se puede observar como él va por ahí cortando y podando el pasto.

Esta entidad aparecerá en diferentes habitaciones apareciendo a través de las letrinas o baños que puedes observar a través de la partida. Si pisamos el pasto y el lo ve nos dará una primera advertencia señalando con la mano que debemos salir, y si lo volvemos a pisar este nos atacará y nos matará instantáneamente.

Para superarlo con facilidad lo más importante es no pisar el pasto mientras el este cerca, pero si es necesario avanzar podremos escondernos de sus ataques en las cabañas residenciales y en los armarios clásicos de Doors.

Monument

Monument

Monumento o Monument es una de las entidades que más problemas nos puede causar a la hora de enfrentarnos a este desafío en The Outdoors. Monument tiene la apariencia de un obelisco, imitando estructuras decorativas que podemos encontrar en este modo de juego, solo que este al dejar de ser visto se moverá con patas de araña y atacará por la espalda.

Es una de las entidades más difíciles de superar por la dificultad de diferenciarlos de los monumentos que podamos encontrar en las diferentes habitaciones. Lo más recomendable es buscar por “grietas” en la base del monumento, si se observa una línea divisoria será Monument esperando para atacar.

Para superarlo se tiene que estar mirando hacia atrás y así evitar ser sorprendido, puesto que mata de un solo golpe

Surge

Surge entidad The Outdoors

Surge es una entidad especial que desciende de los cielos para buscar a los jugadores. Se puede identificar cuando aparecerá al observar un relámpago amarillo en el cielo nocturno por unos cortos segundos. Después de esto tendremos poco tiempo para ocultarnos dentro de alguna estructura, como cabañas o los propios armarios.

Eyestalk

Eyestalk

Eyestalk marca uno de los puntos fundamentales en este modo especial. Cuuando lleguemos al metro 1500, aparecerá y empezará una persecución en la cual se tendrá que hacer paso a través de los jardines laberínticos evitando trampas y caminos cerrados.

La forma de avanzar fácilmente en estos caminos durante la persecución es observar los diferentes niveles de luces, el camino correcto estará siempre más iluminado que el incorrecto que suele llevar a un callejón sin salida.

Bramble

Bramble

Bramble es el jefe final que habrá que evitar para superar este modo de juego especial. Aparece en la última habitación y estará protegiendo tres raíces que tienen que ser cortadas con guillotinas especiales para avanzar. Una vez cortadas las tres raíces toca encontrar la salida y se habrá superado este desafío.

Bramble es una zarza que rodea las lámparas que se encuentran en el final del juego, pudiendo aparecer en cualquiera de estas. Cuando Bramble este cerca, lo más importante es quedarse muy quieto, el indicador especial será la luz que emite, si su lámpara esta prendida es peligroso, si esta apagada podremos avanzar, aunque con cautela.

Tips para sobrevivir a The Outdoors.

Busca las señalizaciones

Señalización The Outdoors

El nivel puede ser algo laberíntico si no se sabe ubicar bien en él. La mejor forma de saber siempre hacia donde ir es buscar las diferentes señalizaciones que nos indicarán cuantos metros faltan para acabar el nivel y la dirección correcta de la salida, marcada como “Exit«.

Revisar tus alrededores constantemente

En este Update de The Outdoors se tiene que prestar especial atención a los alrededores todo el tiempo, porque diferentes entidades como Monument o Groundskeeper podrían estar acechando y se pueden pasar por alto por alto.

Evita pisar trampas de pinchos

Las trampas de pinchos pueden ser bastante molestas si no se saben identificar. Parecen pequeños panales de abeja en el piso, solo que cuando los pisemos les saldrán agujas e impedirán la movilidad normal dentro del mapa. Estas llegan a ser un desafío en la persecución de Eyestalk si se cae en esta trampa lo cual garantiza ser agarrado fácilmente.

Abre cofres especiales con tijeras

¡Es importante buscar tijeras que permiten cortar las lianas que cubren cofres y atajos dentro de Outdoors para lograr avanzar con mayor facilidad, cortando camino y recogiendo loot importante y valioso que facilitarán completar este evento!