Roblox está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos

El juego más popular del mundo en los últimos años no ha estado exento de polémicas. Ha sido acusado de explotar el trabajo de menores de edad, manejar un mercado de apuestas, no proteger a los niños que lo juegan de acosadores y de servir de tapadera a casas de apuestas ilegales. En respuesta a esto, es verdad que ha tomado algunas medidas positivas, pero los escándalos continúan. Ahora resulta que Roblox se encuentra en medio de una investigación de la SEC, la comisión de bolsa y valores del gobierno de Estados Unidos.

Gracias a un reportaje de Bloomberg, la SEC se vio obligada a aceptar que «sí hay una investigación activa y en desarrollo» contra la empresa detrás de la megapopular plataforma de juegos, pero no explicaron en qué consiste para «no afectar el procedimiento».

La investigación de la comisión de bolsa y valores del gobierno de Estados Unidos contra Roblox no necesariamente está relacionada con las acusaciones de no proteger a los usuarios menores de edad, sino con las que la relacionan con apuestas y casinos en línea.

Si es verdad que no solo Roblox no ha tomado medidas para evitar ser usado por los manejadores de casas de apuestas —o peor aún, permitirlo activamente— puede estar en serios problemas con el fisco. Por supuesto, no estaría en peligro de cierre y así dejar a millones de jugadores sin entretenimiento, solo tendría que pagar una fuerte suma al gobierno.

También es altamente posible que no pase nada incluso si se demuestra un mal manejo de Roblox. Después de todo, la actual administración de EEUU favorece fuertemente a las empresas poderosas como esa.