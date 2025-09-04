Roblox exigirá identificación de edad a todos los jugadores que usen el chat

Al ser uno de los juegos… es decir, una de las «plataformas de experiencias»… favoritas de los niños alrededor del mundo, Roblox siempre ha despertado preocupación por las medidas que toma —más bien, la falta de medidas— para proteger a los menores de edad. Ha sido acusado múltiples veces de descuidar esa responsabilidad, promover las apuestas entre los niños, explotar el trabajo infantil y ha sido demandado múltiples veces por eso.

En medio de uno de esos escándalos y de la avalancha de nuevas leyes de «seguridad» en internet que obligan a las plataformas a confirmar la identidad y edad de sus usuarios, Roblox anunció que muy pronto exigirá identificación a todos los jugadores que quieran usar la comunicación mediante chat.

Mediante un comunicado oficial publicado en el sitio web de la plataforma, Matt Kaufman —director de seguridad de Roblox— anunció lo siguiente:

Mediante una combinación de tecnología reconocimiento facial, verificación de identidad y consentimiento parental verificado, tendremos una medida más precisa de la edad de un usuario que al basarnos en lo que alguien escribe al crear una cuenta. También lanzaremos nuevos sistemas diseñados para limitar la comunicación entre adultos y menores a menos que se conozcan en persona. Estas capas adicionales de protección ayudarán a proporcionar a los usuarios acceso a funciones y contenido apropiados para su edad.

Aunque algunas personas están celebrando el anuncio, otras están preocupadas. Hay quienes creen que estas medidas pueden ser fácilmente burladas y que muchas comunidades de niños en Roblox recurrirán a plataformas de comunicación de terceros. Por otro lado están quienes se oponen de lleno a esta clase de medidas de identificación porque atenta directamente contra el derecho a la privacidad en línea y temen que sean usadas para perfilar a las personas en bases de datos gubernamentales.

Kaufman no reveló cuando entrarán en operación estas medidas de identificación y reconocimiento de edad, pero insistió en que llegarán a Roblox antes de finalizar el año 2025.