Roblox Forsaken – Cómo jugar con Noli

Noli es uno de los killers más versátiles y complejos de Forsaken en Roblox, y actualmente domina el meta gracias a su combinación de movilidad, daño e impacto directo en el mapa. Aunque a simple vista pueda parecer intimidante y difícil de usar, en manos de un jugador experimentado se convierte en un titán capaz de controlar cada movimiento de los supervivientes. Con sus alucinaciones, teletransportes y ataques sorpresivos, Noli transforma cada partida en un espectáculo de caos y presión constante.

¿Quién es Noli en Forsaken Roblox?

Noli es un asesino desbloqueable en Forsaken, inspirado en un antiguo exploiter de la comunidad de Roblox relacionado con el hacker 007n7, creador de C00lkidd y C00lgui. Su origen está ligado a la corrupción de la Void Star, que lo transformó en un ser consciente de los juegos del Espectro.

A diferencia de otros killers, Noli sabe exactamente lo que hace. El juego lo describe como un manipulador que aprovecha su capacidad de reconocer el reino del Espectro para brillar como la “estrella del show”. Mientras C00lkidd cree que todo es un simple juego, Noli asume sus crímenes con plena intención, lo que lo convierte en uno de los personajes más oscuros y peligrosos de Forsaken.

Stats básicos de Noli

Costo de compra : 1.100

: 1.100 Dificultad : Alta

: Alta Salud : 1,111

: 1,111 Velocidad regular : 7.5

: 7.5 Velocidad de sprint : 27.5

: 27.5 Máximo de estamina : 1100

: 1100 Perdida de estamina por segundo : 9.5

: 9.5 Ganancia de estamina por segundo : 21

: 21 Radio de terror: 80 Studs.

Habilidades de Noli en Forsaken

Noli es un tipo de Killer denominado comúnmente como Trickster, el cual combina habilidades de movilidad, ilusión, engaño y presión en el mapa para someter a los supervivientes a su voluntad.

Habilidades Pasivas

Hallucination (pasiva / efecto): Las habilidades de noli generan Alucinaciones en los supervivientes, del nivel 1 al nivel 3, siendo el 3 el máximo. Los jugadores afectados con cualquier nivel de alucinación serán revelados a noli y dependiendo del nivel de alucinación verán nolis falsos, pizzas y dispensers falsos.

Prankster: Al inicio de la ronda se invoca un generador falso en lugares donde no suelen aparecer generadores. Cuando un superviviente completa un nivel del rompecabezas del generador este aumentara su nivel de alucinaciones, al reparar por completo el generador falso los supervivientes involucrados llagaran al nivel 3 de alucinaciones directamente.

Habilidades activas de Noli

Stab (ataque cuerpo a cuerpo): ataque básico cuerpo a cuerpo con un cooldown de 1.8 segundos. Si noli golpea a un jugador con su ataque básico este jugador perderá su nivel de alucinación acumulado.

Void Rush: Dash especial realizado por Noli con un tiempo de carga de 1 segundo, el cual lo permite desplazarse una gran distancia a gran velocidad para alcanzar cualquier superviviente. Aplica el nivel de alucinación 2 sobre cualquier superviviente alcanzado.

Si logras conectar el Void Rush a un superviviente podrás volverlo a lanzar con un cooldown de 0.8 segundos, por lo cual es importante masterizar este movimiento para no fallar su golpe, si ves que fallaste puedes cancelarlo en cualquier segundo para no quedar muy lejos del jugador al que estas persiguiendo.

Es importante saber que el Void Rush se cancelara si el jugador choca con algún objeto o si no logra golpear a algún jugador, dejándolo vulnerable durante 1 segundo.

Nova: Noli lanza un proyectil que explota y hace daño a los supervivientes en un área empujando a estos hacia el centro del impacto. Noli podrá hacer que el proyectil explote antes de golpear con un superviviente o un objeto si activa el botón de acción de nuevo, reduciendo el área de explosión de este.

Observant: Habilidad especial de noli que le permite teletransportarse a un generador seleccionado con un breve periodo de carga. Permite aumentar el nivel de alucinaciones de los jugadores cercanos a los generadores después del tp. Si noli es aturdido antes de finalizar la carga de la habilidad perderá el poder y deberá esperar el cooldown para volver a usarlo.

Estilos de juego de Noli en Forsaken

Noli es un Killer versátil que puede alternar entre la confusión psicológica y la agresión directa. Su kit está diseñado para castigar errores y mantener a los supervivientes bajo presión, pero cada estilo de juego requiere dominar bien sus reglas y limitaciones.

Estilo Sigilo

El foco está en mantener alucinaciones activas todo el tiempo. Tu meta no es eliminar rápido, sino confundir y desgastar.

Usa Observant para teletransportarte a generadores lejanos y subir el nivel de alucinación de quienes estén cerca.

para teletransportarte a generadores lejanos y subir el nivel de alucinación de quienes estén cerca. Camúflate entre los clones falsos que genera Hallucination y sorprende a los jugadores con un Void Rush a corto alcance desde la confusión.

desde la confusión. Evita malgastar estamina: si fallas un Void Rush o chocas con objetos, quedas expuesto un segundo completo. Lo ideal es esperar a que un superviviente esté distraído por ilusiones antes de lanzarte.

Este estilo funciona muy bien contra equipos inexpertos o desorganizados, porque aumenta las probabilidades de que reparen un generador falso y salten directo a nivel 3 de alucinaciones.

Estilo Agresivo

Aquí la clave es presión constante y el control del mapa.

Empieza las persecuciones con Void Rush para entrar rápido en combate, seguido de un Stab como remate. Mucho mejor si logras encadenar dos Void Rush a un mismo jugador.

para entrar rápido en combate, seguido de un como remate. Mucho mejor si logras encadenar dos Void Rush a un mismo jugador. Usa Nova para controlar zonas de escape y forzar a los supervivientes hacia ti. Recuerda que puedes detonar el proyectil antes de impactar, reduciendo el área, pero sorprendiendo al rival.

para controlar zonas de escape y forzar a los supervivientes hacia ti. Recuerda que puedes detonar el proyectil antes de impactar, reduciendo el área, pero sorprendiendo al rival. En este estilo, la estamina es tu recurso más valioso: úsala para mantener la presión, pero si te quedas sin ella, quedas vulnerable. Aprende a dosificar Void Rush y cancélalo en el momento justo para no desperdiciarlo

Si en una persecución te quedas atrás puedes usar Observant e intentar predecir el camino que va a tomar el enemigo cortando así distancia y aplicando Hallucination

Este estilo exige reflejos y timing, pero recompensa con partidas rápidas y mucha presión en el mapa

Estilo Híbrido / Trickster

El estilo más avanzado mezcla engaño y agresión.

Mantén stacks de alucinación con Observant , pero no te límites a vigilar: usa esos segundos de confusión para preparar un Void Rush decisivo.

, pero no te límites a vigilar: usa esos segundos de confusión para preparar un decisivo. Alterna entre clones y ataques directos, de forma que los supervivientes nunca sepan si enfrentan a un Noli falso o al real.

La idea es desorientar primero y castigar después: la combinación de ilusiones y Nova en área puede arruinar la coordinación de todo un equipo.

Este estilo requiere experiencia, porque exige leer constantemente a los rivales y saber cuándo atacar o cuándo reforzar la presión psicológica. En manos hábiles, convierte a Noli en un Killer totalmente impredecible y muy difícil de contrarrestar.

Cómo contrarrestar a Noli en Forsaken

Si bien Noli puede parecer un enemigo muy difícil de enfrentar, hay varias formas de reducir su impacto en la partida:

Ignora las ilusiones : se puede perder mucho tiempo valioso con generadores falsos o clones. Aprende a reconocerlos rápidamente. Generadores falsos → revisa tipografía y sonidos raros; si parece imposible de reparar, es trampa. Pizzas/dispensers falsos → si aparecen en lugares ilógicos o sin compañeros cerca, probablemente son ilusiones.

: se puede perder mucho tiempo valioso con generadores falsos o clones. Aprende a reconocerlos rápidamente. Castiga los Void Rush fallidos : si Noli falla un dash o choca con un objeto, queda vulnerable por un segundo. Ese es el momento ideal para aturdirlo con habilidades como el golpe de Shedletsky o el disparo de Chance, o sería el momento indicado de un Rush Hour de Elliot.

: si Noli falla un dash o choca con un objeto, queda vulnerable por un segundo. Ese es el momento ideal para aturdirlo con habilidades como el golpe de Shedletsky o el disparo de Chance, o sería el momento indicado de un Rush Hour de Elliot. No te quedes agrupado : sus ataques como Nova son más efectivos cuando los jugadores están juntos. Mantener algo de distancia reduce su control de área.

: sus ataques como Nova son más efectivos cuando los jugadores están juntos. Mantener algo de distancia reduce su control de área. Observa su estamina : cuando empieza a abusar del sprint y los dash, tarde o temprano se queda sin recursos. Si notas que falla dos Rush seguidos, es momento de forzar la persecución larga.

: cuando empieza a abusar del sprint y los dash, tarde o temprano se queda sin recursos. Si notas que falla dos Rush seguidos, es momento de forzar la persecución larga. Comunicación constante: Noli brilla desorientando a los equipos. Si mantienes a tus compañeros informados de clones y generadores falsos, reduces mucho su presión.

Noli quiere ser la estrella del show, pero con estrategia y comunicación puedes robarle el protagonismo y quedarte con la victoria