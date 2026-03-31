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Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para abril 2026

Armas para que caces zombis y los zombis no te cacen a ti.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Uno de los ‘shooters’ de supervivencia más populares de Roblox sigue recibiendo actualizaciones y por supuesto, los deseados ‘codes’ con regalos. Vamos a compartir la lista actualizada de códigos que otorgan monedas, giros de armas, traits y más recompensas especiales en Hunty Zombie (Zombi Cazador según la traducción de Roblox) para el mes de abril de 2026

Antes que nada, les enseñaremos a redimir códigos en esta experiencia

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  1. Entra a Hunty Zombie en Roblox.
  2. En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla.
  3. Escribe el código exactamente como aparece.
  4. Pulsa Confirm (Confirmar) para recibir la recompensa al instante.

Ahora sí, estos son los códigos activos en Hunty Zombie.

Última actualización: 31 de marzo 2026

  • SaintPatrick!: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte
  • HellFork!: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Rasgos
  • EasterNextWeek!!!: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Rasgos
  • NoDelayToday!!!: 100 LGiros de Arma de la Suerte, 30 Giros de Habilidad de la Suerte
  • QoLxBalancing: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgos
  • TheDelayIsReal: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte
  • VSeventSoon: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte
  • HellForkNext: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte
  • EidMubarak: 30 Giros de Arma de la Suerte, 30 Giros de Habilidad de la Suerte
  • Battleaxe – 50 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte
  • WitchBroom – 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte
  • DelayZ – 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgo
  • DelayZombiesv2 – 150 Giros de Arma de la Suerte, 150 Giros de Habilidad de la Suerte, 150 Giros de Rasgo
  • 20kHunters! – 150 Giros de Arma de la Suerte, 150 Giros de Habilidad de la Suerte, 150 Giros de Rasgo
  • HuntyDelays – 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte
  • MythicsAreBack! – 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgo
  • Katna – 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte
  • PotatoInternet2.0 – 50 Tickets de Incursión (Raid)

Tengan en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

🔥

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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