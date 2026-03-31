Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para abril 2026

Uno de los ‘shooters’ de supervivencia más populares de Roblox sigue recibiendo actualizaciones y por supuesto, los deseados ‘codes’ con regalos. Vamos a compartir la lista actualizada de códigos que otorgan monedas, giros de armas, traits y más recompensas especiales en Hunty Zombie (Zombi Cazador según la traducción de Roblox) para el mes de abril de 2026
Antes que nada, les enseñaremos a redimir códigos en esta experiencia
- Entra a Hunty Zombie en Roblox.
- En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Confirm (Confirmar) para recibir la recompensa al instante.
Ahora sí, estos son los códigos activos en Hunty Zombie.
Última actualización: 31 de marzo 2026
- SaintPatrick!: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte
- HellFork!: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Rasgos
- EasterNextWeek!!!: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Rasgos
- NoDelayToday!!!: 100 LGiros de Arma de la Suerte, 30 Giros de Habilidad de la Suerte
- QoLxBalancing: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgos
- TheDelayIsReal: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte
- VSeventSoon: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte
- HellForkNext: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte
- EidMubarak: 30 Giros de Arma de la Suerte, 30 Giros de Habilidad de la Suerte
- Battleaxe – 50 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte
- WitchBroom – 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte
- DelayZ – 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgo
- DelayZombiesv2 – 150 Giros de Arma de la Suerte, 150 Giros de Habilidad de la Suerte, 150 Giros de Rasgo
- 20kHunters! – 150 Giros de Arma de la Suerte, 150 Giros de Habilidad de la Suerte, 150 Giros de Rasgo
- HuntyDelays – 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte
- MythicsAreBack! – 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgo
- Katna – 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte
- PotatoInternet2.0 – 50 Tickets de Incursión (Raid)
Tengan en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.
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