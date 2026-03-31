Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para abril 2026

Uno de los ‘shooters’ de supervivencia más populares de Roblox sigue recibiendo actualizaciones y por supuesto, los deseados ‘codes’ con regalos. Vamos a compartir la lista actualizada de códigos que otorgan monedas, giros de armas, traits y más recompensas especiales en Hunty Zombie (Zombi Cazador según la traducción de Roblox) para el mes de abril de 2026

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Antes que nada, les enseñaremos a redimir códigos en esta experiencia

Entra a Hunty Zombie en Roblox. En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla. Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Confirm (Confirmar) para recibir la recompensa al instante.

Ahora sí, estos son los códigos activos en Hunty Zombie.

Última actualización: 31 de marzo 2026

SaintPatrick! : 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte

: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte HellFork! : 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Rasgos

: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Rasgos EasterNextWeek!!! : 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Rasgos

: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Rasgos NoDelayToday!!! : 100 LGiros de Arma de la Suerte, 30 Giros de Habilidad de la Suerte

: 100 LGiros de Arma de la Suerte, 30 Giros de Habilidad de la Suerte QoLxBalancing : 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgos

: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgos TheDelayIsReal : 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte

: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte VSeventSoon : 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte

: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte HellForkNext : 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte

: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte EidMubarak : 30 Giros de Arma de la Suerte, 30 Giros de Habilidad de la Suerte

: 30 Giros de Arma de la Suerte, 30 Giros de Habilidad de la Suerte Battleaxe – 50 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte

– 50 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte WitchBroom – 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte

– 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte DelayZ – 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgo

– 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgo DelayZombiesv2 – 150 Giros de Arma de la Suerte, 150 Giros de Habilidad de la Suerte, 150 Giros de Rasgo

– 150 Giros de Arma de la Suerte, 150 Giros de Habilidad de la Suerte, 150 Giros de Rasgo 20kHunters! – 150 Giros de Arma de la Suerte, 150 Giros de Habilidad de la Suerte, 150 Giros de Rasgo

– 150 Giros de Arma de la Suerte, 150 Giros de Habilidad de la Suerte, 150 Giros de Rasgo HuntyDelays – 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte

– 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte MythicsAreBack! – 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgo

– 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Habilidad de la Suerte, 50 Giros de Rasgo Katna – 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte

– 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Habilidad de la Suerte PotatoInternet2.0 – 50 Tickets de Incursión (Raid)

Tengan en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

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