Roblox Hunty Zombie: Códigos activos (agosto 2025)

Lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Roblox Hunty Zombie Tejados Escuela

Hunty Zombie sigue ganando popularidad en Roblox y los desarrolladores publican códigos de manera frecuente. Estos te permiten conseguir Cash gratis, giros de armas, traits y recompensas especiales que te ayudarán a progresar más rápido. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Hunty Zombie

Roblox Hunty Zombie Códigos
  1. Entra al juego.
  2. En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla.
  3. Escribe el código en la casilla de texto y confirma.
  4. ¡Recibirás la recompensa al instante!

Códigos activos de Hunty Zombie

Roblox Hunty Zombie Tejados Escuela

Última actualización: agosto 2025

  • 200KCCU – 200K Cash
  • sorryforbug – 150K Cash
  • DAGGER – 50K Cash
  • 200KIN – 5 Trait Rolls
  • NEWPLAYER1 – 10K Cash
  • 300KLIKES – 100K Cash

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

