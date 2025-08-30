Roblox Hunty Zombie: Códigos activos (agosto 2025)

Hunty Zombie sigue ganando popularidad en Roblox y los desarrolladores publican códigos de manera frecuente. Estos te permiten conseguir Cash gratis, giros de armas, traits y recompensas especiales que te ayudarán a progresar más rápido. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.
Cómo canjear códigos en Hunty Zombie
- Entra al juego.
- En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla.
- Escribe el código en la casilla de texto y confirma.
- ¡Recibirás la recompensa al instante!
Códigos activos de Hunty Zombie
Última actualización: agosto 2025
- 200KCCU – 200K Cash
- sorryforbug – 150K Cash
- DAGGER – 50K Cash
- 200KIN – 5 Trait Rolls
- NEWPLAYER1 – 10K Cash
- 300KLIKES – 100K Cash
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.