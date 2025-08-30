Roblox Hunty Zombie: Códigos activos (agosto 2025)

Hunty Zombie sigue ganando popularidad en Roblox y los desarrolladores publican códigos de manera frecuente. Estos te permiten conseguir Cash gratis, giros de armas, traits y recompensas especiales que te ayudarán a progresar más rápido. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Cómo canjear códigos en Hunty Zombie

Entra al juego. En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla. Escribe el código en la casilla de texto y confirma. ¡Recibirás la recompensa al instante!

Códigos activos de Hunty Zombie

Última actualización: agosto 2025

200KCCU – 200K Cash

– 200K Cash sorryforbug – 150K Cash

– 150K Cash DAGGER – 50K Cash

– 50K Cash 200KIN – 5 Trait Rolls

– 5 Trait Rolls NEWPLAYER1 – 10K Cash

– 10K Cash 300KLIKES – 100K Cash

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.