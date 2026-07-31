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Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para agosto 2026

Armas para que caces zombis y los zombis no te cacen a ti.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Uno de los ‘shooters’ de supervivencia más populares de Roblox sigue recibiendo actualizaciones y por supuesto, los deseados ‘codes’ con regalos. Vamos a compartir la lista actualizada de códigos que otorgan monedas, giros de armas, traits y más recompensas especiales en Hunty Zombie (Zombi Cazador según la traducción de Roblox) para el mes de agosto de 2026

Antes que nada, les enseñaremos a redimir códigos en esta experiencia

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  1. Entra a Hunty Zombie en Roblox.
  2. En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla.
  3. Escribe el código exactamente como aparece.
  4. Pulsa Confirm (Confirmar) para recibir la recompensa al instante

¿Cuáles son los códigos activos para Hunty Zombie en agosto de 2026?

Ahora sí, estos son los códigos activos en Hunty Zombie.

Última actualización: 31 de julio de 2026

  • KatanaEvo: 30 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Mejora de la Suerte y 20 Rasgos (Nuevo)
  • Laboratory!: 30 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Mejora de la Suerte y 20 Rasgos (Nuevo)
  • goodNinjaBoy!: 30 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Mejora de la Suerte y 20 Rasgos (Nuevo)

Códigos expirados

  • KRAMPUS – 40 Giros de armas de la suerte
  • JINGLEBELLS – 40 Relanzamientos de rasgos (Traits)
  • AFKIsSkill: 75 Giros de arma de la suerte y ventajas
  • FastestHandsInTheWest: 70 Giros de arma de la suerte y ventajas, 15 Rasgos
  • GoldTeeth: 35 Giros de arma de la suerte y ventajas, 25 Rasgos
  • 50kInterested!: 70 Giros de arma de la suerte y ventajas, 20 Rasgos
  • 10KCCU!: 100 Giros de arma de la suerte y ventajas, 35 Rasgos
  • IMAWESOME: 25 Giros de la suerte
  • VeryHotHotfixes: 50 Giros de arma de la suerte, 50 Giros de ventajas
  • TheStrongestOfToday: 75 Giros de arma de la suerte y ventajas, 25 Rasgos
  • Infinity!: 50 Giros de arma de la suerte y ventajas, 25 Rasgos
  • 25KInt!: 50 Giros de arma de la suerte y ventajas
  • LifeAgain – 40 rasgos
  • GiveMeMyCarrotBack: Giros de Arma de la Suerte, Giros de Ventaja (Perk), Rasgos
  • QoL: 111 Giros de Ventaja (Perk)
  • Rebalanced: 50 Rasgos
  • PitySystem: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Ventaja (Perk)
  • Larry: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Ventaja (Perk), 10 Traits
  • REVIVEHUNTY: 50 Giros de Arma de la Suerte
  • EasterPatch – 50 Giros de Arma de la Suerte
  • MunIsHiding – 100 Rasgos
  • EasterUpdate! – 100 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Ventaja (Perk) de la Suerte, 20 Rasgos
  • CatchThisRocket! – 40 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Ventaja (Perk) de la Suerte, 20 Rasgos
  • 1HourDelayHa! – 40 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Ventaja (Perk) de la Suerte

Tengan en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

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