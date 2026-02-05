Videojuegos

Roblox Códigos de Hunty Zombie (febrero 2026)

Lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos.

Códigos activos de Hunty Zombie

Hunty Zombie sigue creciendo como uno de los shooters de supervivencia más populares de Roblox, combinando habitaciones de zombis, armas mejorables y traits que cambian por completo tu manera de jugar. Para ayudar a los jugadores a progresar más rápido, los desarrolladores publican códigos que otorgan monedas, giros de armas, traits y recompensas especiales que aceleran tu progreso desde las primeras partidas. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en Hunty Zombie

Sigue estos pasos dentro de Hunty Zombie para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Entra a Hunty Zombie en Roblox.
  2. En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla.
  3. Escribe el código exactamente como aparece.
  4. Pulsa Confirm (Confirmar) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Hunty Zombie

Última actualización: 2 de febrero 2026

  • COYOTE: 50 lucky weapon
  • HAPPYSUNDAY: 50 traits
  • COYOTE2: 50 lucky perk spins

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

No hay comentarios

