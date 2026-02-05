Roblox Códigos de Hunty Zombie (febrero 2026)

Hunty Zombie sigue creciendo como uno de los shooters de supervivencia más populares de Roblox, combinando habitaciones de zombis, armas mejorables y traits que cambian por completo tu manera de jugar. Para ayudar a los jugadores a progresar más rápido, los desarrolladores publican códigos que otorgan monedas, giros de armas, traits y recompensas especiales que aceleran tu progreso desde las primeras partidas. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos correctamente.
Cómo canjear códigos en Hunty Zombie
Sigue estos pasos dentro de Hunty Zombie para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Entra a Hunty Zombie en Roblox.
- En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla.
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Confirm (Confirmar) para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos de Hunty Zombie
Última actualización: 2 de febrero 2026
- COYOTE: 50 lucky weapon
- HAPPYSUNDAY: 50 traits
- COYOTE2: 50 lucky perk spins
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.