Videojuegos

Roblox Códigos de Hunty Zombie (marzo 2026)

Armas y ventajas gratis para salir de cacería.

Hunty Zombie sigue creciendo como uno de los shooters de supervivencia más populares de Roblox, combinando habitaciones de zombis, armas mejorables y traits que cambian por completo tu manera de jugar. Para ayudar a los jugadores a progresar más rápido, los desarrolladores publican códigos que otorgan monedas, giros de armas, traits y recompensas especiales que aceleran tu progreso desde las primeras partidas. Aquí te dejamos la lista actualizada de códigos activos y cómo canjearlos correctamente.

Última actualización: 25 de febrero 2026

Cómo canjear códigos en Hunty Zombie

Sigue estos pasos dentro de Hunty Zombie para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Entra a Hunty Zombie en Roblox.
  2. En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla.
  3. Escribe el código exactamente como aparece.
  4. Pulsa Confirm (Confirmar) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Hunty Zombie

Estos son los códigos activos para el 25 de febrero 2026.

  • VALENTINESPT2: 25 giros de ventajas
  • NEWVALENTINERAIDERIS!: 10 giros afortunados de armas
  • MORETHAN7KINTERESTED!: 10 giros afortunados de ventajas
  • SorryForDelayHunters: 30 giros afortunados de armas
  • SORRYFORTHEDELAY: 10 giros afortunados de armas
  • CupidValentines: 10 giros afortunados de armas
  • CupidWeapon: 10 giros afortunados de ventajasd
  • DUNGEONDAGGER: 50 rasgos
  • MOREWEAPONSPINS: 50 giros afortunados de armas
  • SOMEPETCOINS: 75 monedas pet

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo 2026)
Estos son los juegos de PS Plus Essential para marzo de 2026
God of War: Sons of Sparta – Reseña (PS5)
Resident Evil Requiem – Reseña (PC)
Cómo participar en la prueba beta de Horizon Hunters Gathering en PS5 y Steam (febrero)
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
