Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para mayo 2026

Uno de los ‘shooters’ de supervivencia más populares de Roblox sigue recibiendo actualizaciones y por supuesto, los deseados ‘codes’ con regalos. Vamos a compartir la lista actualizada de códigos que otorgan monedas, giros de armas, traits y más recompensas especiales en Hunty Zombie (Zombi Cazador según la traducción de Roblox) para el mes de abril de 2026

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Antes que nada, les enseñaremos a redimir códigos en esta experiencia

Entra a Hunty Zombie en Roblox. En el lobby principal, busca la opción Códigos (Codes) en la parte derecha de la pantalla. Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Confirm (Confirmar) para recibir la recompensa al instante

¿Cuáles son los códigos activos para Hunty Zombie en mayo de 2026?

Ahora sí, estos son los códigos activos en Hunty Zombie.

Última actualización: 4 de mayo de 2026

KRAMPUS – 40 Giros de armas de la suerte

– 40 Giros de armas de la suerte JINGLEBELLS – 40 Relanzamientos de rasgos (Traits)

Códigos expirados

AFKIsSkill : 75 Giros de arma de la suerte y ventajas

: 75 Giros de arma de la suerte y ventajas FastestHandsInTheWest : 70 Giros de arma de la suerte y ventajas, 15 Rasgos

: 70 Giros de arma de la suerte y ventajas, 15 Rasgos GoldTeeth : 35 Giros de arma de la suerte y ventajas, 25 Rasgos

: 35 Giros de arma de la suerte y ventajas, 25 Rasgos 50kInterested! : 70 Giros de arma de la suerte y ventajas, 20 Rasgos

: 70 Giros de arma de la suerte y ventajas, 20 Rasgos 10KCCU! : 100 Giros de arma de la suerte y ventajas, 35 Rasgos

: 100 Giros de arma de la suerte y ventajas, 35 Rasgos IMAWESOME : 25 Giros de la suerte

: 25 Giros de la suerte VeryHotHotfixes : 50 Giros de arma de la suerte, 50 Giros de ventajas

: 50 Giros de arma de la suerte, 50 Giros de ventajas TheStrongestOfToday : 75 Giros de arma de la suerte y ventajas, 25 Rasgos

: 75 Giros de arma de la suerte y ventajas, 25 Rasgos Infinity! : 50 Giros de arma de la suerte y ventajas, 25 Rasgos

: 50 Giros de arma de la suerte y ventajas, 25 Rasgos 25KInt! : 50 Giros de arma de la suerte y ventajas

: 50 Giros de arma de la suerte y ventajas LifeAgain – 40 rasgos

– 40 rasgos GiveMeMyCarrotBack : Giros de Arma de la Suerte, Giros de Ventaja (Perk), Rasgos

: Giros de Arma de la Suerte, Giros de Ventaja (Perk), Rasgos QoL : 111 Giros de Ventaja (Perk)

: 111 Giros de Ventaja (Perk) Rebalanced : 50 Rasgos

: 50 Rasgos PitySystem : 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Ventaja (Perk)

: 100 Giros de Arma de la Suerte, 100 Giros de Ventaja (Perk) Larry : 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Ventaja (Perk), 10 Traits

: 50 Giros de Arma de la Suerte, 50 Giros de Ventaja (Perk), 10 Traits REVIVEHUNTY : 50 Giros de Arma de la Suerte

: 50 Giros de Arma de la Suerte EasterPatch – 50 Giros de Arma de la Suerte

– 50 Giros de Arma de la Suerte MunIsHiding – 100 Rasgos

– 100 Rasgos EasterUpdate! – 100 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Ventaja (Perk) de la Suerte, 20 Rasgos

– 100 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Ventaja (Perk) de la Suerte, 20 Rasgos CatchThisRocket! – 40 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Ventaja (Perk) de la Suerte, 20 Rasgos

– 40 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Ventaja (Perk) de la Suerte, 20 Rasgos 1HourDelayHa! – 40 Giros de Arma de la Suerte, 20 Giros de Ventaja (Perk) de la Suerte

Tengan en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes.

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.