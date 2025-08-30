Roblox Hunty Zombie: ¿Cómo jugar?

Hunty Zombie es una experiencia frenética e innovadora que ha venido escalando posiciones en Roblox. Debemos usar habilidades especiales en habitaciones infestadas con zombis hasta llegar a un punto de extracción y aquí te contamos cómo empezar a jugar Hunty Zombie

¿Cómo jugar Hunty Zombie?

En Hunty Zombie se empieza en un lobby o sala principal en el cual podrás crear partidas de hasta 6 jugadores, eligiendo entre dos mapas disponibles y 3 dificultades especiales las cuales cambiarán la experiencia de juego.

En cada partida se gana Cash, el cual se utiliza para comprar giros de la ruleta de armas y de la ruleta de habilidades como también de paquetes de mascotas.

Los dos mapas disponibles son la escuela y las alcantarillas, en los cuales tendrás que avanzar por diferentes habitaciones hasta llegar al punto de extracción. Allí tendrás que sobrevivir mientras termina un contador de tiempo y así escapar del mapa.

¿Cuáles son las armas y habilidades en Hunty Zombie?

En Hunty Zombie en Roblox podrás encontrar una variedad de armas las cuales se diferencian por sus habilidades especiales. Estas van mejorando dependiendo de su nivel de rareza que puede ser rara, épica, legendaria o mítica.

Actualmente en el juego se pueden conseguir bates de béisbol, hachas dobles, pistolas dobles, guitarra, guadaña, katana y espadas. Cada una tiene habilidades diferentes de las otras.

Aparte de las diferentes armas, podrás tener diferentes habilidade, como Berserker, daño crítico, fuego, curación, muerto viviente o vampiro. Estas habilidades pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o convertirse en un zombi mas

¿Cómo obtener nuevas armas?

La principal manera de obtener armas es en la tienda de armas. Aquí podrás gastar giros de armas o cash directamente para poder conseguir nuevas armas. Pero ten cuidado porque puede que te salga un arma peor de la que tienes equipada. Dependiendo del espacio de arma (slot) que tengas activo se gira una ruleta de probabilidades y al sacar una nueva arma reemplaza la anterior.

Para evitar perder el arma que tenías —si quieres conservarla— lo mejor es comprar un nuevo slot de arma y aquí hacer los giros, los cuales se basan en la probabilidad que tenga el arma de salir. Los slot de arma cuestan cash, mientras compres mas slots de arma, mas costara desbloquear nuevos espacios.

¿Cómo mejorar un arma ya equipada?

En Hunty Zombie en Roblox puedes mejorar el arma en la sección de Trait Rerolls en el lobby principal del juego. Para esto necesitarás Trait Rerolls y un arma la cual mejorar. Al acceder a esta opción se consumirá un Reroll y se te asignara una ventaja especial al arma elegida.

Secretos y NPC ocultos en Hunty Zombie

Dentro del lobby principal existe un NPC secreto que ofrece misiones especiales (Secret Quests). Estas misiones son poco visibles al inicio, pero recompensan con ítems únicos como Trait Rerolls y Weapon Rerolls normales o “de suerte” (con mejores probabilidades de ítems de mayor rareza) que permiten modificar o mejorar las estadísticas de tus armas. Estas quests son opcionales pero altamente recomendadas si buscas progresar más rápido sin depender solo de la suerte en las ruletas.