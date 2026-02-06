Videojuegos

Roblox presenta su «IA de creación de mundos» y hace el ridículo: su primer ejemplo es una mala copia de Clair Obscur: Expedition 33

¿Los empleados de Roblox no reconocen el GOTY del año pasado?

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

Hace unos días Google presentó Project Genie, una herramienta que permite crear «mundos jugables» con IA generativa. Pero por más que los ‘tech bros’ e inversionistas crean que es el futuro, el rechazo de la comunidad gamer y los desarrolladores es más que claro sobre todo porque se demostró de inmediato que estaba plagiando los elementos utilizados de títulos populares como Super Mario 64 y Zelda: Breath of The Wild. Ahora le toca el turno a Roblox, que también hizo el ridículo al presentar su propia herramienta de generación de mundos por IA: Real-Time Dreaming.

En el video publicado en sus redes sociales oficiales, Roblox se jactó de su modelo de «creación en 4D» que podía generar escenarios con objetos tridimensionales interactivos con un «prompt» de los usuarios, pero en uno de los videos de ejemplo que pusieron resultó más que obvio de dónde se estaban robando todos los elementos.

Vean el segundo de los videos que compartimos a continuación y se darán cuenta de qué hablamos.

Si le creemos a Roblox, el ‘prompt’ «mujer en una caverna brillante» generó una copia del nivel ‘Aguas voladoras’ de Clair Obscur: Expedition 33 con Maelle del mismo juego.

Esto significaría que sin pedirle que copiara un juego específico, la herramienta IA de Roblox para ‘Real-Time Dreaming’ se robó los elementos de un juego sin siquiera informar al usuario.

Lo más extraño de todo es que Roblox haya decidido promocionar esta herramienta en sus canales oficiales usando este ejemplo tan claro de plagio. Al menos en el caso del Project Genie de Google, los mundos robados fueron generados por usuarios y no por la compañía en sí. ¿Acaso Roblox no conoce Clair Obscur: Expedition 33? ¿Tan desconectados están del mundo de los videojuegos? ¿Tan acostumbrados están al plagio en su plataforma que no pensaron que a nadie le fuera a importar?

Por supuesto, las respuestas al tweet del video están llenas de acusaciones y burlas por haber copiado al popular juego de Sandfall Interactive y algunos hasta les piden al estudio francés que pongan a sus abogados a trabajar. La verdad es que lo más raro de esta situación es que la publicación lleva más de 24 horas y no ha sido borrada.

