Roblox Ink Game – Cómo conseguir poderes gratis

En Ink Game —una de las experiencias inspiradas en la serie El Juego del Calamar más populares de Roblox — puedes equiparte diferentes poderes para obtener una ventaja estratégica en los diferentes juegos sacados de la icónica serie.
¿Qué son los poderes en Ink Game?
En Roblox Ink Game los poderes son habilidades especiales que puedes usar en las diferentes pruebas o intermedios. Algunos te permiten hacer dash, curar, revivir, etc.
¿Cómo conseguir poderes en Ink Game?
Para conseguir poderes en Ink Game en Roblox necesitaremos entrar en el lobby principal y dirigirnos a la tienda del juego. Vamos hacia el «Frontman» (Líder) que está sentado en un sillón con mucho dinero alrededor o simplemente seleccionamos la canasta de compra en el lado izquierdo de la interfaz.
Ahí nos aparecerá un menú en el cual podremos comprar monedas de juego, emoticonos, pases de juego, mejoras, poderes y títulos. Seleccionamos poderes y aquí se puede comprar giros de la ruleta de poderes. Obtendremos un giro por 175 Robux y 10 giros por 1.699 Robux.
¿Cómo conseguir poderes gratis en Ink Game?
Si no estas interesado en gastar Robux o no tienes en este momento, hay una manera de conseguir 3 giros gratis de la ruleta y así obtener poderes gratis. Para esto lo único que tienes que hacer es dirigirte a interactuar con el NPC que nos encontraremos en la esquina del mapa, al lado del portal al “AFK World”. Después de haber interactuado con el nos regalara 3 giros gratis de la ruleta.
¿Cuáles son los poderes disponibles en Ink Game?
en Ink Game los poderes que puedes obtener depende de un sistema de probabilidades que se define por el giro de la ruleta, así que dependiendo de la suerte que tengas te tocaran mejores poderes.
|Nombre
|Rareza
|Habilidad
|Médico
|Común (72%)
|Cada 20 Segundos puedes soltar una venda que tu o los demás jugadores podrán usar para curar. Si alguien sufre un disparo en luz roja verde, la llevaras mucho más rápido
|Jugador 120
|Común (72%)
|Obtén la habilidad de eliminar cualquier enemigos que se encuentre cerca de ti
|Engañador
|Raro (17%)
|Cada 60 segundos, coloca una cáscara de banana que atrapa a los jugadores. Además, obtén una habilidad de tropiezo que atrapa mas tiempo que el empuje
|Artista de Parkour
|Raro (17%)
|Muévete a velocidades increíbles, con habilidades desde doble salto, deslizarse y bombas de humo
|Super Fuerza
|Épico (8%)
|Tu empuje tiene 3x la fuerza de repulsión que tenía antes, pero obtienes 3x de tiempo de recuperación adicional
|Chispa Negra
|Épico (8%)
|En cada segundo ataque, un flash negro inicia un poderoso ataque contra tu enemigo con un tiempo de recuperación de 60 segundos
|Paso Fantasmal
|Legendario (2.9%)
|Otorga 2 carreras rápidas que te mueven casi instantáneamente en la dirección que vas a ir
|Contrabandista de armas
|Legendario (2.9%)
|Otorga una herramienta que invoca un arma especial aleatoria para que tu o tu grupo la recojan
|Hércules
|Legendario (2.9%)
|Da fuerza para levantar y arrojar jugadores en la mayoría de los modos de juego
|Platina Rápida
|Místico (0.1%)
|Comienza a muy baja velocidad, pero aumenta gradualmente hasta alcanzar una velocidad poderosa capaz de superar a todos los demás en el campo
|Parar el tiempo
|Místico (0.1%)
|Cada 90 segundos, obtén la habilidad de congelar a todos los jugadores cercanos en el lugar por 3 segundos
|Dios del rayo
|Místico (0.1%)
|Hacer daño a los jugadores provoca un relámpago que aturde y provoca mas daño, cura 100% y entra en modo despertar del relámpago cuando los puntos de vida bajan
|El médico
|Místico (0.1%)
|Reanímate una vez gratuitamente si “reanimar” no esta en tiempo de recuperación. Reanima a otros jugadores usando el poder cerca de su cuerpo. Además, obtendrás los poderes del médico.