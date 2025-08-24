Roblox Ink Game – Cómo conseguir poderes gratis

En Ink Game —una de las experiencias inspiradas en la serie El Juego del Calamar más populares de Roblox — puedes equiparte diferentes poderes para obtener una ventaja estratégica en los diferentes juegos sacados de la icónica serie.

¿Qué son los poderes en Ink Game?

En Roblox Ink Game los poderes son habilidades especiales que puedes usar en las diferentes pruebas o intermedios. Algunos te permiten hacer dash, curar, revivir, etc.

¿Cómo conseguir poderes en Ink Game?

Para conseguir poderes en Ink Game en Roblox necesitaremos entrar en el lobby principal y dirigirnos a la tienda del juego. Vamos hacia el «Frontman» (Líder) que está sentado en un sillón con mucho dinero alrededor o simplemente seleccionamos la canasta de compra en el lado izquierdo de la interfaz.

Ahí nos aparecerá un menú en el cual podremos comprar monedas de juego, emoticonos, pases de juego, mejoras, poderes y títulos. Seleccionamos poderes y aquí se puede comprar giros de la ruleta de poderes. Obtendremos un giro por 175 Robux y 10 giros por 1.699 Robux.

¿Cómo conseguir poderes gratis en Ink Game?

NPC especial

Si no estas interesado en gastar Robux o no tienes en este momento, hay una manera de conseguir 3 giros gratis de la ruleta y así obtener poderes gratis. Para esto lo único que tienes que hacer es dirigirte a interactuar con el NPC que nos encontraremos en la esquina del mapa, al lado del portal al “AFK World”. Después de haber interactuado con el nos regalara 3 giros gratis de la ruleta.

¿Cuáles son los poderes disponibles en Ink Game?

Ruleta de poderes

en Ink Game los poderes que puedes obtener depende de un sistema de probabilidades que se define por el giro de la ruleta, así que dependiendo de la suerte que tengas te tocaran mejores poderes.