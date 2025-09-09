Roblox: Los mejores juegos de terror este 2025

En la plataforma de Roblox se puede encontrar diferentes tipos de juego, desde Obbys coloridos hasta roleplay detallados de todas las clases, pero también se pueden encontrar experiencias de terror únicas que pueden ser disfrutadas tanto individualmente como multijugador. Aquí te compartimos los mejores juegos de terror en Roblox para este 2025

Apeirophobia

Este juego se ha convertido en uno de los referentes modernos del terror en Roblox. Inspirado en los espacios liminales y la tendencia de los Backrooms, lleva al jugador a recorrer interminables laberintos amarillos, pasillos de oficinas vacías y lugares familiares que se vuelven inquietantes.

La tensión no solo está en los escenarios, sino también en las criaturas que acechan en cada nivel. Apeirophobia combina exploración, acertijos y supervivencia, con dos capítulos ya disponibles y un modo multijugador que lo hace aún más perturbador en compañía.

The Mimic

Si hablamos de clásicos de terror en Roblox, The Mimic es obligatorio. Su narrativa se inspira en el folklore japonés y logra una mezcla única entre terror psicológico y jumpscares intensos. Cada capítulo está construido como si fuera una película de horror, con ambientaciones oscuras, criaturas inspiradas en leyendas y un ritmo que no da respiro.

Actualmente cuenta con tres capítulos principales y un modo de historias cortas, perfectas para partidas rápidas en grupo. Es un juego que ha marcado a toda la comunidad de Roblox por su calidad y por ser una de las experiencias más completas en el género.

Jim’s Computer

Un título sencillo pero perturbador. Sigues la rutina de Jim, un personaje clásico de Roblox que compra una computadora y empieza a experimentar sucesos extraños. Este juego no se basa tanto en jumpscares, sino en crear una atmósfera inquietante y opresiva. Es una experiencia breve pero inolvidable para quienes disfrutan del terror psicológico.

Dead Silence

Reconocido por la comunidad como uno de los juegos más aterradores de Roblox. Su historia comienza con la investigación de personas desaparecidas, pero rápidamente se convierte en una experiencia cargada de tensión, con jumpscares bien colocados y escenarios oscuros que generan paranoia constante.

Dead Silence se disfruta tanto en solitario como en multijugador, y su ambientación lo ha convertido en un favorito para quienes buscan un terror clásico, directo y perturbador.

Submarine Simulator

Una experiencia breve pero intensa. Inspirado en la jugabilidad de Five Nights at Freddy’s, pone al jugador en el control de un submarino en las profundidades del océano.

Lo interesante es la sensación de encierro: cada botón que presionas y cada ruido metálico hacen que el ambiente sea sofocante. Todo cambia cuando descubres que no estás solo, y que algo desconocido te observa desde la oscuridad del mar.

Interliminality

Interliminality se inspira también en los espacios liminales, pero con un enfoque más surrealista y onírico. Sus escenarios parecen sueños que se convierten en pesadillas, con pasillos interminables y cambios repentinos en la lógica del entorno.

Lo más interesante es jugarlo con amigos, ya que algunas mecánicas alteran la percepción, lo que genera discusiones y aumenta la tensión.

Doors – Pressure – Grace

Doors fue un precursor en Roblox al agregar mecánicas de survival horror con exploración a través de habitaciones generadas proceduralmente. Posteriormente nacieron juegos que adoptaron esta mecánica con su propio estilo, como Pressure, que nos lleva a las profundidades del mar, o Grace, un juego más frenético y veloz. Los tres comparten la misma esencia: enfrentarse a criaturas y sobrevivir en espacios claustrofóbicos o agorafóbicos.

Anomaly Watch

Inspirado en juegos como I’m on Observation Duty, aquí recorres una casa en primera persona buscando anomalías: objetos que cambian de lugar, presencias extrañas y alteraciones en el entorno.

El juego exige atención y memoria, lo que lo hace muy diferente a otros títulos de Roblox. El capítulo 1 de la casa es el más recomendado, y puede jugarse tanto en solitario como en compañía, aumentando la tensión al comparar lo que cada jugador percibe.

Frigid Dusk

Una de las experiencias más inmersivas y atmosféricas. Ambientado en un entorno helado y hostil, te obliga a explorar instalaciones abandonadas en medio de la nieve, enfrentando tanto a criaturas como a trampas escondidas en la oscuridad.

El contraste entre el silencio de la nieve y los momentos de peligro crea una sensación constante de vulnerabilidad. Es un título que apuesta más por la inmersión y el ambiente que por los sobresaltos, ideal para quienes disfrutan del terror atmosférico.