Todo lo que deben saber sobre Roblox Plus, el servicio por suscripción de Roblox: precio, fecha, ventajas y más

Con alrededor de 140 millones de usuarios diarios, Roblox definitivamente es uno de los videojuegos —o mejor dicho, una de las plataformas de videojuegos— más exitosos de todos los tiempos incluso a pesar de las constantes críticas que recibe por su uso de la IA generativa, inadecuados sistemas de reconocimiento de edad, infracciones de derechos de autor, explotar el trabajo de menores de edad, manejar un mercado de apuestas, no proteger a los niños que lo juegan de acosadores y mucho más. A pesar de hacer muchísimo dinero con las ventas de objetos cosméticos, busca hacer aún más mediante un servicio por suscripción llamado Roblox Plus que estará disponible muy pronto.

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Este servicio no solamente ofrecerá rebajas en los objetos cosméticos a los suscriptores, sino también funcionalidades como el intercambio y reventa de objetos y la posibilidad de regalar Robux a otros usuarios. De hecho, las primeras críticas contra este servicio vienen del interior de la misma comunidad, pues no agradó que estas funciones tan pedidas por los jugadores queden detrás de un pago.

El servicio por suscripción Roblox Plus estará disponible a partir del jueves 30 de abril de 2026. Vamos a ver en más detalles todas las ventajas que tendrá.

10 % de descuento en artículos, avatares y más objetos comprados en Roblox .

. Este descuento aumenta al 20% tras el tercer mes de suscripción consecutiva .

. Acceso a servidores privados e ilimitados en todos los juegos compatibles

Transferencias directas de Robux sin comisiones a cualquier usuario

Publicar, vender, Intercambiar y revender artículos de avatar

Medalla distintiva de suscriptor

La transferencia directa de Robux será sin comisiones pero puede resultar controversial incluso a pesar de contar con un requerimiento de 18 años o tener permiso paterno.

¿Cuánto costará la suscripción a Roblox Plus?

De acuerdo al comunicado oficial, la suscripción de un solo mes costará $4.99 dólares estadounidenses. Este es descrito como el precio global, así que no parece que vayamos a tener precios localizados a cada región.

El valor del dólar estadounidense fluctua constantemente así que puede cambiar de mes a mes. Al momento de hacer esta nota, estos serían los precios en algunas monedas de Latinoamérica y en España.

México 86 pesos aproximadamente Colombia 18.200 pesos aproximadamente Perú 17 nuevos soles aproximadamente Argentina 6.900 pesos aproximadamente Chile 4.500 pesos aproximadamente España 4, 25 euros aproximadamente

Les recordamos que estos precios son solo aproximaciones basadas en el valor del dólar estadounidense a comienzos de abril y puede variar enormemente cada mes.

Estos serían los precios base de la suscripción. También se pondrá a la venta en paquetes junto a 500, 1000 o 2000 Robux que obviamente serán más caros.

Como pueden ver el servicio por suscripción Roblox Plus puede resultar interesante para los jugadores que más hagan transacciones, pero será tan controversial como todo lo demás que hace Roblox. Si hay un punto que es definitivamente positivo al respecto es que los creadores de experiencias y contenido no verán sus ganancias reducidas a pesar de los descuentos a suscriptores, pues la empresa anunció que cubrirá las diferencias para que no sean afectados.

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.