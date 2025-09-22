Roblox Prospecting! – Guía para principiantes

Prospecting! es uno de esos juegos de Roblox que parece simple al principio, pero tiene muchas capas de progreso, objetos y estrategias. Si recién empiezas, puede ser abrumador y podrías perder tiempo haciendo cosas que no te benefician. Esta guía te va a dar lo necesario para arrancar bien, con lo que realmente importa, sin perder tiempo en cosas poco útiles.

¿Qué es Prospecting! en Roblox?

Prospecting! en Roblox es un juego de minería que va más allá del clásico “picar bloques”. Aquí todo gira alrededor de la técnica del bateo (panning): usar una bandeja para filtrar arena y grava de los ríos hasta quedarte con minerales valiosos. Lo que al inicio parece sencillo se va volviendo más profundo, con equipo, forja, alquimia y estadísticas que definen tu progreso.

¿Cómo funcionan las estadísticas en Prospecting!?

Estadísticas Qué hace Importancia al inicio Suerte (Luck) Aumenta la probabilidad de encontrar mejores minerales Muy Alta: Se encontraran objetos útiles antes y progresaras mas rápido Capacidad (Capacity) Número de minerales que se pueden pueden obtener en una recolección Alta: permite ganar más con el mismo esfuerzo Fuerza de cavado (Dig Strength) Cuanta arena se acumula por tanda Baja al inicio: Útil en zonas avanzadas Velocidad de cavado (Dig Speed) Qué tan rápido se puede cavar Baja al inicio: Útil en zonas avanzadas Fuerza de sacudida (Shake Strength) Cantidad de sedimento procesado al sacudir Baja al inicio: Útil en zonas avanzadas Velocidad de sacudida (Shake Speed) Velocidad de sacudidas de la bandeja Baja al inicio: Útil en zonas avanzadas

Consejo: al inicio prioriza Luck y Capacity, ya que hacen la diferencia real para obtener minerales valiosos y progresar más rápido.

¿Cómo iniciar a jugar Prospecting! en Roblox?

Para empezar en Prospecting! lo más recomendable es completar el tutorial inicial. Aunque no es obligatorio, te dará un impulso enorme de dinero y, lo más importante, te enseña las mecánicas básicas del juego. Además, te familiariza con el sistema de progreso por palas y recipientes para lavar los minerales

En el tutorial se presentan dos niveles de progresión junto al río. Con las primeras palas podrás excavar sin problema, pero para cruzar al otro lado y desbloquear nuevas zonas será necesario comprar la tercera pala, que se podrá comprar fácilmente después de terminar la primera misión del tutorial y vender algunos minerales básicos.

¿Cómo utilizar la Forja en Prospecting!?

La Forja es una de las mecánicas más importantes del juego y donde realmente multiplicarás tus ganancias. El error más común de los principiantes es vender todo lo que encuentran: muchos minerales sirven para fabricar ítems, y esos equipos suelen tener mucho más valor que los minerales en bruto.

Lo primero que deberías fabricar son dos anillos de oro. Estos objetos aumentan tu suerte con probabilidades variables: no siempre dan bonus altos, pero son fundamentales para empezar a escalar en estadísticas. Después, cuando cruces el río y termines el tutorial, céntrate en crear el pendiente de amatista y los guantes de jardinería, que forman el set básico ideal para afrontar misiones más avanzadas.

Recetas iniciales recomendadas:

Anillo de oro : 5 minerales de oro → +0.2 a 0.7 de suerte.

: 5 minerales de oro → +0.2 a 0.7 de suerte. Pendiente de amatista : 8 minerales de platino + 2 de amatista → +0.5 a 2 de suerte y mejora en ventas de 0% a 15%.

: 8 minerales de platino + 2 de amatista → +0.5 a 2 de suerte y mejora en ventas de 0% a 15%. Guantes de jardinería: 5 minerales de pirita + 1 titanio + 5 de oro → +0.2 a 1 de fuerza de cavado y +0 a 5 de capacidad.

Una opción alternativa al empezar es fabricar un collar de topacio y un anillo de titanio, reemplazando el pendiente de amatista y uno de los anillos de oro. Esta estrategia es más costosa porque exige minerales más escasos, pero puede ser rentable si tuviste suerte con las primeras excavaciones.

¿Cómo funciona el crafteo y la reforja de ítems?

Las estadísticas que obtengas al forjar un objeto son aleatorias, pero la calidad de los minerales influye directamente: usar minerales más grandes y de mejor pureza aumenta la probabilidad de obtener mejores resultados.

Acércate a la Forja y selecciona el objeto de la lista que quieras fabricar. Verás los materiales necesarios y el rango de estadísticas que ese objeto puede ofrecer. Pulsa View para elegir qué minerales usar y confirma el pago requerido para crearlo.

Además, Prospecting! permite reforjar los ítems que ya hayas creado. Este sistema funciona como un “reroll” de estadísticas, dándote la oportunidad de mejorar sus atributos. Ten en cuenta que cuanto más veces intentes reforjar un objeto, más caro será el proceso, así que conviene planearlo bien y utilizarlo solo en equipamiento difícil de producir.

lo primero que se debe hacer en Prospecting!

Completar el tutorial para aprender las mecánicas y reunir dinero inicial.

Comprar la tercera pala para cruzar al otro lado del río.

Usar la Forja en lugar de vender todo lo que consigas.

Fabricar dos anillos de oro, seguidos del pendiente de amatista y los guantes de jardinería.

Con este set básico tendrás las herramientas necesarias para avanzar con mayor estabilidad y aprovechar mejor cada mineral que encuentres

Consejos rápidos para principiantes