Roblox Steal a Brainrot: ¿Cómo jugar y qué es un brainrot italiano?

Steal a brainrot es actualmente uno de los tres juegos que se disputan día a día el primer lugar en la plataforma de Roblox y es un fenómeno viral inspirado en los memes italianos popularizados en la plataforma TikTok. Aquí te explicaremos que es exactamente un brainrot y como empezar a jugarlo.

¿Qué es un Brainrot italiano?

Este fenómeno viral comenzó en la plataforma TikTok, donde se empezó a difundir imágenes de animales, objetos y figuras antropomórficas mezcladas con diferentes características gracias a la innovación de las imágenes creadas por inteligencia artificial, comenzando con un tiburón con cuatro patas y tenis llamado Tralalero Tralala, siguiendo por un avión bombardero con cabeza de cocodrilo llamado Bombardino Crocodilo.

Gracias al nivel de alcance que tiene la plataforma y los nombres pegajosos que tenían estas criaturas nombradas en italiano, se empezó a hacer popular y empezaron a nacer cada vez combinaciones mas extrañas y carismáticas, desde un cactus elefante hasta combinaciones cada vez mas increíbles, todo esto potenciado por imágenes y voces creadas con inteligencia artificial.

¿Qué es Steal a brainrot en Roblox?

El fenómeno cultural del Brainrot Italiano fue evolucionando, hasta que llego a la plataforma de Roblox, por el grupo Brazilian Spyder, del creador Sammy. En este juego de hasta 8 jugadores se observa una plataforma en la cual van desfilando diferentes Brainrot italianos y creaciones propias del desarrollador en la cual los jugadores compran Brainrot que les dan dinero cada segundo para poder comprar nuevos Brainrot.

Este juego se inspiró en la mecánica de robar a otros jugadores popularizada por el juego Grow a Garden, el cual rompió récords dentro de la plataforma, superando a Fortnite en jugadores activos.

¿Cómo jugar Steal a Brainrot en Roblox?

El objetivo de Steal a brainrot en Roblox es coleccionar Brainrot, aparte de robar a otros jugadores e ir renaciendo para obtener así diferentes ventajas en cada renacimiento.

Los Brainrot generados en la plataforma se generan de manera aleatoria, dependiendo de un nivel de rareza y mutación, teniendo así mecánicas clásicas de gacha en las cuales garantizan cierto nivel de rareza cada cierto tiempo en el servidor, por lo que los jugadores compiten por los mejores Brainrot aparte de tener la posibilidad de robarlos de otras bases si estas no se encuentran bloqueadas

¿Cómo renacer en Steal a Brainrot?

Para renacer en Steal a brainrot se pide tener diferentes Brainrot y una cantidad de dinero que va escalando en cada renacimiento. Al renacer se obtienen multiplicadores de dinero, un mayor tiempo de cierre de la base, un espacio extra para la colección de Brainrot y diferentes posibilidades de compra en la tienda del juego, permitiendo así comprar mejoras para defender la base, mayor movilidad, o herramientas que permitan golpear y aturdir a otros jugadores

Consejos para empezar a jugar Steal a brainrot