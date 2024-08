Rock Howard ejecuta el Power Geyser en Fatal Fury: City of the Wolves

Desde marzo de este año conocimos por primera vez cómo se ve Rock Howard en Fatal Fury: City of the Wolves. Adicionalmente, el contenido que ha salido del juego —grabado en torneos o ferias donde Fatal Fury: City of the Wolves ha estado disponible— ha permitido ver cómo pelea Rock, el hijo biológico de Geese Howard que fue adoptado por Terry Bogart. Sin embargo, hasta ahora SNK ha revelado el tráiler de presentación de Rock Howard en Fatal Fury: City of the Wolves.

El tráiler que muestra a detalle los movimientos de pelea de Rock Howard en ingles, lo pueden ver en el siguiente enlace.

SNK ha compartido una breve descripción de la historia de Rock Howard en Fatal Fury: City of the Wolves:

Nacido de Geese Howard y criado por Terry Bogard, Rock es una mezcla de emociones y conflictos internos. A pesar de haber vivido una nueva vida con Terry, un día Rock se enfrenta a un enemigo que afirma conocer su pasado, en concreto a su madre biológica y el hecho de que sigue viva. Armado con esta nueva información, el problemático joven decide encontrar su propio camino en la vida y luchar para conseguirlo.

Rock Howard es interpretado por Griffin Puatu en inglés y su ‘seiyu’ para la versión japonesa del juego es Yuma Uchida.

En cuanto a los movimientos de pelea, Rock Howard en Fatal Fury: City of the Wolves tiene sus clásicos movimientos pero potenciados por el REV System puede crear diferentes combinaciones y cancelaciones.

¿Cuáles son los personajes jugables que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves?

Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

En el primer tráiler de City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

Rock Howard

Terry Bogart

Hotaru Futaba

Tizoc

Preecha

Marco Rodrigues

B. Jenet

Vox Reaper

Kevin Rian

Billy Kane

¿Cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves?

Preecha, es la pupila de Joe Higashi y a diferencia de su maestro ella es una científica.

Sí se preguntan cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que, Así que, desde marzo del 2024 SNK confirmó que Fatal Fury: City of the Wolves saldrá a inicios del 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam o EGS.

Fuente: SNK