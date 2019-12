A mediados de agosto, Modus Games y ACE Team dieron a conocer que están trabajando en una tercera entrega de Rock of Ages. Por medio de un tráiler, el distribuidor y la desarrolladora revelaron algunas de las novedades que implementará Rock of Ages 3. Entre estas destaca la capacidad de que los jugadores creen sus propios niveles y los compartan.

¿Eres un jugador con una vena creativa? ¿O eres un ávido fanático de la saga de ACE Team? Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es un «sí», será mejor que pongas atención.

Por medio de un nuevo adelanto, Modus Games y ACE Team han anunciado que una alfa cerrada de Rock of Ages 3: Make & Break se celebrará entre el 10 y 13 de enero de 2020. Desafortunadamente, esta solo estará disponible para los usuarios de Steam.

De estar interesado en participar, lo único que hay que hacer es seguir este enlace y registrarse para asegurar un cupo en la alfa cerrada. Aquellos que participen recibirán los siguientes contenidos exclusivos una vez salga el juego completo: la «Roca Retro» y la «Bandera Conejillo de Indias». Estas recompensas pueden canjearse en cualquier plataforma.

Rock of Ages 3: Make & Break se lanzará a principios de 2020. Estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. De no haber leído nuestra reseña de la anterior entrega, Rock of Ages 2: Bigger & Boulder, recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Modus Games en YouTube