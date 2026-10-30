No es solo Fortnite, Rocket League también tiene una colaboración con One Piece con recompensas gratis

Aunque la colaboración de Fortnite con One Piece se está quedando con toda la atención, la obra de Eiichiro Oda también se está asomando a los partidos de «fútbol con carros» de Rocket League. Vamos a conocer todos los detalles de esta colaboración.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Rocket League. Seguir

Los objetos inspirados en los piratas Sombrero de paja llegan al juego el domingo 1 de noviembre de 2026 y estarán disponibles hasta el 23 del mismo mes. Pueden dar una mirada a estos cosméticos en el siguiente tráiler.

Completando desafíos de Rocket League durante este evento podemos conseguir los siguientes objetos cosméticos de One Piece gratis:

Adorno Sombrero de paja de Luffy

Potenciador Tripulación de los Sombrero de paja

Rastro Going Merry

Antena de One Piece

Dos letreros del jugador

Cinco cofres del tesoro

En cuanto a objetos de pago, el 1 de noviembre aparecerán en la tienda las calcomanías de Luffy y Going Merry para Octane y Fennec, las ruedas y la explosión de gol Marea alta. El auto Mercedes-AMG G 63 con calcomanías de One Piece estará disponible a partir del 7 de noviembre.

Rocket League es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y para PC mediante Epic Games Store.