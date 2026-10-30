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No es solo Fortnite, Rocket League también tiene una colaboración con One Piece con recompensas gratis

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Aunque la colaboración de Fortnite con One Piece se está quedando con toda la atención, la obra de Eiichiro Oda también se está asomando a los partidos de «fútbol con carros» de Rocket League. Vamos a conocer todos los detalles de esta colaboración.

Los objetos inspirados en los piratas Sombrero de paja llegan al juego el domingo 1 de noviembre de 2026 y estarán disponibles hasta el 23 del mismo mes. Pueden dar una mirada a estos cosméticos en el siguiente tráiler.

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Completando desafíos de Rocket League durante este evento podemos conseguir los siguientes objetos cosméticos de One Piece gratis:

  • Adorno Sombrero de paja de Luffy
  • Potenciador Tripulación de los Sombrero de paja
  • Rastro Going Merry
  • Antena de One Piece
  • Dos letreros del jugador
  • Cinco cofres del tesoro

En cuanto a objetos de pago, el 1 de noviembre aparecerán en la tienda las calcomanías de Luffy y Going Merry para Octane y Fennec, las ruedas y la explosión de gol Marea alta. El auto Mercedes-AMG G 63 con calcomanías de One Piece estará disponible a partir del 7 de noviembre.

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Rocket League es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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