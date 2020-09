Rocket League estalla sus servidores con un millón de usuarios a la vez

Después de pasar a ser totalmente gratuito, Rocket League rompió un nuevo récord llegando al millón de jugadores simultáneos. Antes de que el juego se ofreciera sin costo, el número de usuarios oscilaba entre los 70.000, pero ahora el número ha incrementado de forma tan impresionante que los servidores experimentaron sobrecargas.

Desde su lanzamiento en el 2015, la popularidad del juego ha ido en aumento. Su pico más alto se vio durante el periodo de cuarentena que todos experimentamos en el primer semestre del 2020. Al estar encerrados en sus hogares, los aficionados se resguardaron en sus juegos, aumentando esta cantidad de usuarios en 120.000.

Durante las primeras horas de la transición a la gratuidad, los servidores de Psyonix presentaron fallas al no poder soportar una carga tan grande de usuarios. En el transcurso del día se normalizó la actividad y todos pudieron disfrutar de Rocket League, ahora que ya no van a tener que pagar por él.

Rocket League está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. En PlayStation 4 no es necesario tener PS Plus para jugar en línea. Recuerden que si reclaman el juego en la Epic Games Store, recibirán $10 dólares de saldo en la tienda para compras mayores a $14 dólares.

Vía: Dot Esports