Rocket League: el evento Frosty Fest trae recompensas de Lofi girl, beats to relax/study to

Tras su paso por Fortnite, los carros que juegan fútbol necesitan relajarse un poco y no hay nada mejor para ello que disfrutar melodías relajantes en el frío del invierno. El evento Frosty Fest está a punto de comenzar en Rocket League con tres modos de juego por tiempo limitado y recompensas del canal de YouTube de Lofi girl: hip hop radio – beats to relax/study to.

Así es, tenemos una colaboración entre este popular juego y ese canal de YouTube que siempre ponemos cuando necesitamos algo de ‘chill’. A continuación pueden ver un tráiler del evento.

¿Cuándo empieza y en qué fecha termina el evento Frosty Fest con las recompensas Lofi girl en Rocket League?

El evento comienza el miércoles 14 de diciembre de 2022 y estará disponible hasta el martes 3 de enero de 2023.

Cómo conseguir las recompensas

Si quieren decorar su auto con cosméticos que recuerdan el popular canal de música lofi relajante en YouTube, solo tienen que completar los desafíos del evento.

Calcomanía Lofi Girl

Adorno Lofi Girl Cat

Adorno Lofi Girl Cocoa

Ruedas Lofi Girl

Letrero de jugador Lofi Girl

Letrero de jugador Lofi Girl Winter

Marco de avatar Lofi Girl Headphones

También hay recompensas con temática invernal

Calcomanía Frosty Flake

Antena Snowflake

Adorno Igloo

Además, podemos ganar hasta cinco Regalos dorados que desbloquean objetos de las series Elevation, Vindicator y Favoritos del jugador. Debemos completar el desafío cinco veces para obtener regalos dorados y luego abrirlos desde el inventario para desbloquear los objetos.

Himnos de jugador en la tienda

La colaboración entre Rocket League y Lofi girl: hip hop radio – beats to relax/study to también permitió la llegada de varias canciones populares del canal a la tienda. Podemos comprar cada una por 300 créditos o un paquete con todas por 800.

Flying Sled – Kainbeats

Winter Drive – Kainbeats

First Snow – Purrple Cat

Winter Morning – Purrple Cat

Monday – xander.

En la tienda también estará disponible el título de jugador Frost Boss.

Nuevos modos de juego por tiempo limitado en el Frosty Fest de Rocket League

Durante el evento Frosty Fest podremos disfrutar de los siguientes modos de juego por tiempo limitado en Rocket League:

Winter Breakaway : partidos de hockey 3 contra 3 en la arena Estadio Throwback (nevado). Del 14 al 21 de diciembre.

: partidos de hockey 3 contra 3 en la arena Estadio Throwback (nevado). Del 14 al 21 de diciembre. Rebote de Heatseeker : la pelota sale disparada automáticamente hacia el arco de tu oponente si la tocamos. El primero en anotar 7 puntos gana. Del 21 al 28 de diciembre.

: la pelota sale disparada automáticamente hacia el arco de tu oponente si la tocamos. El primero en anotar 7 puntos gana. Del 21 al 28 de diciembre. Knockout: un conocido modo de juego todos contra todos para ocho jugadores con mecánicas de ataque, bloqueo y agarre. Desde el 28 de diciembre hasta el 3 de enero. Lean más sobre este modo aquí.

Fuente: sitio web oficial del juego