No hay ninguna regla que diga que un carro no puede jugar fútbol, ¿cierto? Tiene mucho más sentido que Rocket League celebra la copa mundial que juegos como Call of Duty y lo hará con el evento FC Cup de Nike en el que podemos ganar muchas recompensas y un nuevo modo de juego Showdown.

¿Cuándo empieza y en que fecha termina el evento FC Cup de Nike en Rocket League?

Este evento estará dividido en dos. La primera parte comenzará el jueves 17 y la segunda el miércoles 30 de noviembre de 2022.

Pueden ver un tráiler del evento a continuación.

Desafíos y calcomanías de países

En la primera fase del evento llegarán a Rocket League una serie de desafíos que nos recompensarán con más de 40 calcomanías de diferentes países. Tendremos que completar estos desafíos jugando partidos de Chaos, Dropshot, Día nevado y Baloncesto. También podremos obtener un huevo de oro que desbloquea objetos de los campeonatos serie 1 a 4.

Tanto los desafíos de Nike FC estarán disponibles del 17 de noviembre al 6 de diciembre.

Fan Clash de Rocket League: Nike FC Cup

A partir del 17 de noviembre podremos inscribirnos en el sitio de Fan Clash: Nike FC Cup y escoger un país. Al hacerlo desbloquearemos el título de jugador «Footy Fanatic» y podemos comenzar a ganar puntos.

Para ganar puntos tenemos que jugar partidos de Rocket League para obtener puntos. Cada gol, salvada y asistencia que marquemos a lo largo del evento añadirá puntos al total del país. Podremos revisar el progreso del equipo en la tabla de clasificación global mediante la página de Fan Clash. Ganaremos recompensas de posicionamiento en función de los puntos que haya ganado nuestro país a lo largo del evento.

Recompensas del Fan Clash Nike FC Cup

1.ª posición: título de jugador «Nike FC Cup MVP», explosión de gol Nike FC 2022 blanco titanio, 1 recompensa importada

título de jugador «Nike FC Cup MVP», explosión de gol Nike FC 2022 blanco titanio, 1 recompensa importada 2.ª a 4.ª posición: explosión de gol Nike FC 2022 blanco titanio, 1 recompensa importada

explosión de gol Nike FC 2022 blanco titanio, 1 recompensa importada 5.ª a 8.ª posición: 1 recompensa importada, 1 recompensa muy rara

1 recompensa importada, 1 recompensa muy rara 9.ª a 12.ª posición: 2 recompensas muy raras

2 recompensas muy raras 13.ª a 16.ª posición: 1 recompensa muy rara, 1 recompensa rara

1 recompensa muy rara, 1 recompensa rara 17.ª a 30.ª posición: 2 recompensas raras

2 recompensas raras 31.ª a 43.ª posición: 1 recompensa rara

El Fan Clash de Rocket League Nike FC Cup comenzará el jueves 17 de noviembre a las 12:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) y terminará el miércoles 30 de noviembre a las 9:00 p.m.

Modo por tiempo limitado Nike FC Showdown

En este nuevo modo de juego 4vs4, dos equipos se enfrentan con un balón Nike y una configuración modificada de mutator. El nuevo balón hará curvas en el aire dependiendo de cómo lo golpeemos, con una velocidad máxima más alta y una configuración de rebote baja. Estos cambios implican que el balón pasará más tiempo cerca del suelo y será más fácil regatear con la parte delantera del auto que con el capó.

Al jugar este modo conoceremos la nueva arena Champions Field (Nike FC).

El modo Nike FC Showdown estará disponible en Rocket League entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre de 2022.

Objetos en la tienda

Para celebrar la copa mundial y los eventos de Nike, la tienda de Rocket League tendrá disponibles los siguientes objetos entre el 17 y el 30 de noviembre de 2022.

Pack Nike Next Generation : incluye tres calcomanías inspiradas en los guayos Nike Phantom GT – Copper , Nike Tiempo – Copper y Nike Air Zoom Mercurial – Copper para Octane, Fennec, Dominus y la explosión de gol Nike FC 2022 . Cuesta 1100 créditos y cada objeto estará disponible para comprar de forma individual.

: incluye tres calcomanías inspiradas en los guayos , y para Octane, Fennec, Dominus y la . Cuesta 1100 créditos y cada objeto estará disponible para comprar de forma individual. Pack Nike CR7: incluye la calcomanía Nike Air Zoom Mercurial – CR7 y el correspondiente letrero del jugador Nike Air Zoom Mercurial – CR7 por 300 créditos. Están inspirados en los guayos del futbolista Cristiano Ronaldo.

Cuando estos objetos dejen de estar disponibles el 30 de noviembre, llegarán para reemplazarlos:

Calcomanía Nike Mercurial – R9 Octane : inspirada en los guayos R9 Mercurial de 1998 de Ronaldo Nazário.

: inspirada en los guayos de Ronaldo Nazário. Pack Nike FC: estilo deportivo futurista por 300 créditos.

Estarán disponibles hasta el 6 de diciembre de 2022.

Fuente: sitio web oficial del juego