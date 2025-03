Rockstar adquiere estudio fundado por el director de L.A. Noire y The Getaway, lo rebautiza como Rockstar Australia

Rockstar Games anunció la adquisición de un colaborador en el desarrollo de algunos de sus títulos, Video Games Deluxe. El estudio con sede en Sídney, que pasará a llamarse Rockstar Australia, fue fundado por Brendan McNamara, quien anteriormente dirigió The Getaway para Sony antes de establecer el estudio Team Bondi (cerrado en 2011) a cargo de L.A. Noire.

Antes de la adquisición de Rockstar Games, Video Games Deluxe fue subcontratado para desarrollar L.A. Noire: The VR Case Files en diciembre de 2017, y fue acreditado como uno de los estudios en los controversiales lanzamientos originales de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition junto con Grove Street Games y Za Studios. El estudio también está en proceso de desarrollar un título de mundo abierto AAA actualmente sin nombre para Rockstar Games.

Video Games Deluxe también es el desarrollador principal de las versiones para iOS y Android de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, disponible en Netflix desde diciembre del 2023.

«Después de trabajar juntos de cerca durante muchos años, estamos emocionados de que Video Games Deluxe se una al equipo como Rockstar Australia», dijo la directora de publicaciones de Rockstar Games, Jennifer Kolbe.

Rockstar se está preparando actualmente para lanzar Grand Theft Auto VI o GTA 6 para PS5 y Xbox Series X/S. El mes pasado, su empresa matriz, Take-Two, confirmó que el juego sigue en camino para lanzarse en otoño del 2025. Recientemente se afirmó que Rockstar se había reunido con los principales creadores de contenido en Roblox y Fortnite sobre la posibilidad de crear experiencias de juego personalizadas dentro de GTA 6.