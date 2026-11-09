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Rockstar celebrará el lanzamiento de GTA 6 con un festival musical con Travis Scott, Cardi B, Justice y más en Miami

A bailar como una flor en un huracán.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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La campaña publicitaria de Grand Theft Auto 6 ha sido una completa locura desde la popular presentación de jugabilidad en Netflix hasta su propia marca de café. Pero ni siquiera la transformación de partes de Miami en Vice City se comparan a lo que están preparando Rockstar Games y PlayStation para celebrar el lanzamiento del juego: un festival con cantantes supremamente populares.

El festival de musica de GTA 6 se celebrará el sábado 21 de noviembre en el centro de eventos Mana Wynwood en Miami —dos días después del lanzamiento del juego— y contará con la participación de Travis Scott, Cardi B, Justice, Don Toliver, Kodak Black, Sofaygo, Ca7riel & PAco Amoroso, Metro Boomin, Nick León con DJ Python, Propas con Skream, Rauw y sus amigos, Suero, Tainy, y The Dare con Fcukers.

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La forma de conseguir una entrada va a ser algo inusual. No podremos comprar las entradas directamente y si estamos interesados en ir tenemos que participar en un sorteo de acceso a la preventa de tiquetes en el sitio web gtavi-thefestival.miami que comienza el miércoles 11 de noviembre. Solo si somos elegidos en ese sorteo podremos comprar las entradas.

En cuanto a qué van a escuchar en el festival de música de GTA 6, serán ritmos urbanos como rap y reguetón y algo de música electrónica gracias a los sets de DJ. Seguramente van a disfrutar en vivo de la canción Flower in a Hurricane que es como la canción principal de la banda sonora del juego

Este seguramente no va a ser el último gran evento relacionado con Grand Theft Auto que se va a llevar a cabo. El lanzamiento está considerado un fenómeno cultural que las marcas van a exprimir durante mucho tiempo.

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Grand Theft Auto 6 saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento y todavía no se abrirá la compra anticipada de ésta. Pueden conocer detalles sobre el precio del juego en Colombia, México y otros países de la región siguiendo este enlace.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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