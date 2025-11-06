Rockstar despide más de 30 empleados que estaban tratando de formar un sindicato

Es verdad que GTA 6 es uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos, pero ni siquiera las altas expectativas han sido capaces de mantener las controversias a raya. Hace unos días nos enteramos que Rockstar Games, el estudio detrás de franquicias tan populares como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, recientemente despidió a más de 30 empleados que estaban tratando de formar un sindicato. Esto ha sido fuertemente criticado y la compañía dio unas excusas que no necesariamente convencen.

De acuerdo a un comunicado enviado a Jason Schreier de Bloomberg, los despidos no se debieron a los intentos de sindicalización, sino a que los empleados «estaban filtrando información confidencial». Estas fueron sus palabras:

«La semana pasada tomamos medidas contra un pequeño grupo de personas que distribuían y comentaban información confidencial en un foro público, lo cual infringe las políticas de nuestra empresa. Esto no guarda relación alguna con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato o participar en actividades sindicales».

Sin embargo, esta parece ser una forma de excusarse ante lo que el Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña está llamando «Uno de los actos antisindicales más claros y crueles en la historia de la industria de los videojuegos».

Lo que en verdad parece haber ocurrido es que los empleados afectados eran parte de un servidor privado de Discord en el que estaban tratando de formar el sindicato. Las únicas partes externas que habían allí eran organizadores.

Es verdad que Rockstar Games es una empresa que se preocupa demasiado por la seguridad de la información, especialmente desde que videos del desarrollo de GTA 6 se filtraran en 2022. Sin embargo, esto parece una excusa para impedir la formación de un sindicato.

Los trabajadores de la industria de los videojuegos suelen ser víctimas de largas jornadas laborales, mala remuneración y poca seguridad laboral, por lo que pertenecer a un sindicato puede ayudar a protegerlos. Esto ha causado un aumento en la formación de sindicatos en los últimos años.