Rockstar finalmente se pronuncia respecto a las filtraciones de GTA 6

Como seguramente saben porque ha sido una de las grandes noticias del mundo de los videojuegos, desde hace varios días un filtrador conocido como ‘cyberleek’ ha estado publicando videos no autorizados de jugabilidad de GTA 6. Take Two ha estado tratando de tomar medidas para detenerlo, pero no habían hecho un pronunciamiento oficial al respecto hasta ahora.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Grand Theft Auto 6. Seguir

Finalmente, un día antes de la controversial presentación del juego en Netflix, Rockstar Games publicó un comunicado oficial en redes sociales refiriéndose a esta situación. A continuación pueden leer nuestra traducción al español de este texto:

Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando oirnos respecto a los eventos de la semana pasada. Sería poco decir que tener video de jugabilidad de Grand Theft Auto 6 filtrarse de esta manera ha sido desgarrador para nuestro equipo y obviamente esta no es la manera en que queríamos que ustedes vieran el juego después de tanto tiempo. Lamentamos habernos demorado tanto para todo — tener el juego listo (¡ya casi estamos ahí!), compartir más detalles, mostrar jugabilidad oficial y proveer a la comunidad con todo lo que querían saber.



Estamos emocionado por darles esa mirada extendida al juego mañana. Nos demoramos más de lo que queríamos en tenerlo listo, pero igual que con todo lo que hacemos queríamos estar seguros de que vamos a superar las expectativas. Estamos determinados a entregarles algo al nivel que esperan y merecen. Aunque es desafortunado que la experiencia de juego ahora puede ser afectada por ‘spoilers’, esperamos que todos esperen un poco más para experimentar el juego por ustedes mismos el 19 de noviembre.



Queremos agradecer a todos aquellos en la comunidad que nos han enviado mensajes de apoyo desde la semana pasada — sus palabras significan más para el equipo de lo que pueden imaginar. Después de todo, estamos haciendo este juego para ustedes y sin ustedes no tendríamos el privilegio de hacer juego.

Pueden leer el texto original en inglés en la imagen a continuación.

Este mensaje encaja con lo revelado con lo revelado por el periodista Jason Schreier en Bloomberg sobre desarrolladores de GTA 6 decepcionados por las filtraciones del juego. Simpatizamos con ellos y estamos de acuerdo en que esta no es la forma ideal de que los demás vean por fin en lo que han trabajado por tanto tiempo, pero también es verdad que la forma en que Rockstar y Take Two quieren hacer finalmente la revelación es absurda.

Hacer la presentación oficial de jugabilidad de Grand Theft Auto 6 en una plataforma de pago, incluso aunque esa exclusividad solo sea de unas pocas horas, es absurdo y muchos jugadores están comprensiblemente enojados por esta situación. Ésto —sumado a las molestias causadas por el alto precio del juego, los despidos de desarrolladores y saber que no tendrá una versión con disco físico— ha hecho que muchos disfruten con un poco de ‘schadenfreude’ ante las compañías.

GTA 6 saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento y todavía no se abrirá la compras anticipada de ésta. Pueden conocer detalles sobre el precio del juego en Colombia, México y otros países de la región siguiendo este enlace.